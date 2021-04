Meteo domani sabato 17 aprile: tempo instabile su varie zone d’Italia

Meteo domani sabato 17 aprile: la giornata dovrebbe essere caratterizzata dal tempo instabile su varie regioni dell’Italia, le previsioni del tempo

La giornata di domani sabato 17 aprile dovrebbe essere ancora caratterizzata da tempo instabile e temperature sotto la media stagionale. Infatti saranno presenti delle piogge e dei temporali nonché dell’aria fredda. Niente alta pressione dunque sull’Italia. Difatti questa continuerà a restare sull’Oceano Atlantico e quindi ben distante dalle zone del Mar Mediterraneo.

Dopo aver spiegato l’analisi meteo nel nostro bollettino settimanale, diamo quindi uno sguardo in dettaglio al tempo che viene previsto per la giornata di domani, sabato 17 aprile. Cominciamo, come di consueto, partendo dalle regioni del Nord d’Italia. Nel corso della giornata di domani, potrebbe esserci bel tempo sul Settentrione con temperature massime in aumento, anche se al di sotto della media stagionale.

Per quel che concerne le regioni del Centro, invece la situazione dovrebbe essere ben diversa, con del brutto tempo che si dovrebbe far sentire in particolar modo sulla Sardegna. Infatti sull’isola potrebbero essere presenti varie piogge e diversi temporali. Migliore invece dovrebbe essere il tempo che potrebbe caratterizzare la giornata di domani la Toscana, l’Umbria e le Marche.

Infine, per quanto riguarda il Sud, la giornata potrebbe essere all’insegna del brutto tempo. Delle precipitazioni sparse dovrebbero aver luogo sulle aree del Meridione, anche se le temperature massime potrebbero essere in aumento sulla Sicilia e sulla Calabria. Delle lievi piogge si potrebbero verificare sulla Puglia e sulla Basilicata.

Passando invece a parlare della giornata di domenica 18 parole, ancora una volta il tempo dovrebbe essere instabile. Possibile che vi sia della nuvolosità sulle Alpi, con neve oltre quota 1200 metri. Le piogge più intense sarebbero attese sul Centro, mentre alcuni temporali potrebbero aver luogo sulle zone Meridionali del nostro Paese. Non si esclude un calo delle temperature.