Tutta la Royal Family deve far fronte alla recente morte del principe Filippo, e con loro anche Kate e William. Ecco come la coppia di coniugi ha affrontato il lutto con i figli.

É passata ormai una settimana dalla morte del principe Filippo, e William e Kate stanno cercando di superare il grave lutto che ha colpito tutta la Royal Family. Particolarmente difficile per la coppia reale è spiegare la morte ai loro tre figli George, Charlotte e Louis: ecco come hanno fatto.

Nella notte del 9 aprile il principe Filippo se n’è andato. Aveva 99 anni e tra poco sarebbe arrivato a compierne 100, ma il duca di Edimburgo è deceduto a causa di una complicanza cardiaca, lasciando un vuoto enorme non solo nella sua famiglia ma anche in tutta l’Inghilterra. Il vuoto è estremamente difficile da colmare per tutti e così, mentre la regina Elisabetta II è ora sola dopo 73 anni di matrimonio, William e Kate si trovano alle prese con i figli che fanno continue domande sulla morte del bisnonno.

William e Kate: come hanno affrontato il lutto con i figli

“È andato in paradiso e ora è un angelo“, hanno spiegato loro Kate e William, i due genitori dei “principini” George, Charlotte e Louis. Come ha fatto sapere una fonte vicina ai reali, i tre bambini sono ancora molto piccoli e così il duca e la duchessa di Cambridge hanno voluto rassicurarli in qualche modo. Rispettivamente di 7 anni, 5 anni e quasi 3 anni, i tre piccoli di casa sono molto curiosi e non è certo semplice per loro comprendere il sentimento del lutto.

La morte del bisnonno è particolarmente delicata perché è arrivata dopo un anno di restrizioni, durante il quale i bambini hanno imparato a dover mantenere le distanze, lavarsi spesso le mani e non incontrare troppi amici o parenti per evitare il diffondersi del contagio da Coronavirus. Proprio per questo motivo quello che tra i tre fratelli ha sofferto meno la scomparsa del bisnonno è il piccolo Louis che il prossimo 23 aprile compirà 3 anni, di cui più di uno passato senza vedere l’anziano bisnonno se non in particolari occasioni. Maggiormente colpiti dal lutto e scossi sono i più grandi George e Charlotte, che Filippo invece se lo ricordano ancora bene.

Proprio negli ultimi giorni sul profilo Instagram ufficiale del Duca e della Duchessa di Cambridge è apparso un tenero scatto che ritrae il principino George in compagnia del bisnonno. “Non darò mai per scontato i ricordi speciali che i miei figli avranno sempre del loro bisnonno che arrivava a prenderli con la sua carrozza e loro stessi potevano vedere di persona il suo contagioso senso dell’avventura così come il suo malizioso senso dell’umorismo!“, ha scritto in didascalia.