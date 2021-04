Meteo oggi giovedì 15 aprile: instabilità e freddo durante questa giornata

Meteo oggi giovedì 15 aprile: la giornata odierna dovrebbe essere all’insegna del tempo instabile e dell’aria fredda, le previsioni

Per la giornata di oggi giovedì 15 aprile il bollettino meteo prevede del freddo e dunque una discesa delle temperature in particolar modo sul Settentrione e anche dell’instabilità sul resto delle zone del nostro Paese. Si attendono depressioni sul Mar Mediterraneo e sull’Italia. L’alta pressione invece dovrebbe essere situata sulla Scandinavia.

Dopo aver analizzato le previsioni nel nostro bollettino settimanale, passiamo a quelle odierne. Cominciando da quelle relative alle regioni del Nord, possiamo notare per la giornata di oggi, giovedì 15 aprile, della nuvolosità si dovrebbe presentare sulle Alpi e sugli Appennini ad alta quota con la possibilità di precipitazioni in alternanza a sole sulla Val Padana. Nel corso del pomeriggio il tempo dovrebbe migliorare, ma non sulle aree occidentali delle Alpi, su cui potrebbero permanere delle nubi e non sono esclusi neanche dei rovesci di lieve intensità. Le temperature potrebbero essere in calo sulla gran parte delle aree.

Passando alle previsioni che riguardano le regioni del Centro, si potrebbero presentare degli annuvolamenti nel corso del mattino sull’Abruzzo e sul Lazio. Sulle restanti zone invece si potrebbe verificare del tempo soleggiato con della nuvolosità durante la mattinata sulle Marche e sulla Toscana. Si prevedono temperature stazionarie sulla maggior parte delle aree.

In conclusione, parlando delle regioni del Sud, la giornata odierna dovrebbe essere caratterizzata da delle nuvolosità sulla Calabria e sulla Sicilia con la possibilità di rovesci sul versante meridionale e sulle aree della Trinacria che si affacciano sul Mar Ionio. Inoltre si prevede il cielo soleggiato o poco nuvoloso sulle restanti zone del Meridione. Gli annuvolamenti però dovrebbero essere in addensamento nel corso della mattinata, in particolar modo sulla Campania e sul Molise. Le temperature potrebbero essere in discesa sulla gran parte delle regioni.