Meteo domani venerdì 16 aprile: giornata all’insegna dell’instabilità

Meteo domani venerdì 16 aprile: la giornata dovrebbe essere caratterizzata dal cielo instabile in parte dell’Italia, le previsioni del tempo

La giornata di domani venerdì 16 aprile dovrebbe essere ancora caratterizzata dal tempo instabile in buona parte dell’Italia. Su delle zone del nostro Paese il cielo dovrebbe essere sereno. Su qualche altra area invece saranno possibili delle precipitazioni per via di alcuni densi annuvolamenti che si potrebbero presentare su delle aree d’Italia.

Nel fine settimana dovrebbe fare ritorno il maltempo con delle piogge e dei temporali. Sabato 17 aprile però il brutto tempo dovrebbe aver luogo solo sulla Sardegna e sulle Alpi con rovesci persistenti. Sul resto del nostro Paese invece cielo sereno o poco nuvoloso. Domenica 18 aprile invece potrebbe far ritorno l’instabilità. Possibili piogge sul Settentrione e neve sull’arco alpino sin da quota mille metri. Rovesci e temporali invece sulle regioni del Centro e del Sud.

Dopo aver spiegato l’analisi meteo nel nostro bollettino settimanale, diamo quindi uno sguardo in dettaglio al tempo che viene previsto per la giornata di domani, venerdi 16 aprile. Cominciamo, come di consueto, partendo dalle regioni del Nord d’Italia. Nel corso della giornata di domani, il cielo dovrebbe essere soleggiato o poco nuvoloso. Tuttavia dell’intensa nuvolosità si dovrebbe verificare sulla Lombardia, sulla Valle d’Aosta e sul Piemonte. Sarebbero attese delle nevicate sopra quota 100 metri.

Per quel che concerne le regioni del Centro, il cielo dovrebbe essere coperto sulle zone che si affacciano sul Mar Tirreno. Inoltre potrebbero aver luogo dei rovesci e nubi consistenti sulla Sardegna, sul Lazio e sull’Abruzzo. Il tempo invece potrebbe migliorare sulla Toscana, sull’Umbria e sulle Marche.

Infine, per quanto riguarda il Sud, un’intensa nuvolosità si dovrebbe verificare insieme ad alcune precipitazioni sulla Calabria e sulla Sicilia. Sulle altre zone del Meridione invece ci potrebbero essere presenti dei densi annuvolamenti con rovesci sulla Campania, sulla Basilicata e sulla Puglia.