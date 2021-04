Sono passati ormai 22 anni dal tragico imprevisto che ha portato via per sempre il figlio di John Travolta, e l’attore lo vuole ricordare proprio nel giorno del compleanno del figlio Jett. Ecco il dolcissimo post che ha commosso tutti i fan sui social.

È un giorno di grande dolore per l’attore di fama mondiale. John Travolta ha perso il figlio Jett nel 2009 a seguito di un tragico evento e per la prima volta si trova a festeggiarne il compleanno senza avere al suo fianco l’amata moglie Kelly Preston, scomparsa anche lei prematuramente. Il post che Travolta ha condiviso su Instagram per celebrare il giorno del compleanno del figlio ha sciolto i cuori di tutti i followers: ecco che cosa ha scritto l’attore.

I lutti di John Travolta

La vita di John Travolta non è stata di certo facile ed è rimasta segnata da diversi lutti che hanno colpito Travolta da molto vicino.

Era il 2 gennaio 2009 quando Jett, il figlio allora sedicenne, morì mentre si trovava in vacanza insieme a tutta la famiglia alle Bahamas. Le cause della morte non sono mai state rese chiare: sembra che a provocare il decesso dell’adolescente sia stato un attacco cardiaco improvviso o una convulsione epilettica. Il giovane soffriva di una patologia rara che era già stata resa nota dalla famiglia dell’attore statunitense, la sindrome di Kawasaki, che aumenta le possibilità di problemi gravi al cuore e all’apparato circolatorio anche nei bambini. Jett inoltre era anche autistico e, anche se ai media il padre non aveva inizialmente confermato la diagnosi della malattia, ad un anno dalla sua morte ha dovuto ammetterlo.

Ma la tragica scomparsa del figlio, ancora giovanissimo, non è stato l’unico lutto che ha subìto Travolta. Più recentemente infatti, il 12 luglio 2020, è venuta a mancare anche Kelly Preston, la sua adorata moglie, dopo 2 anni di battaglia contro il cancro al seno. Kelly era un punto di riferimento per l’attore e i due si spalleggiavano l’un l’altro anche nei momenti difficili, soprattutto quando la famiglia ha dovuto affrontare un dolore così grande come la perdita di un figlio ancora 16enne. Ma per la prima volta, nella ricorrenza del compleanno di Jett, Kelly non c’è più e John si è trovato per la prima volta solo ad affrontare il dolore.

John Travolta, il post su Instagram per Jett

Ad Instagram l’attore ha affidato la sua dedica. Per ricordare il figlio scomparso troppo presto Travolta ha voluto condividere con i proprio followers una dolce foto che li ritrae insieme, con il giovane Jeff sorridente accanto al suo papà. Somiglia molto al padre, Jeff, e nello scatto sfoggia il suo sorriso migliore.

“Buon compleanno mio bellissimo Jetty. Ti voglio bene“, scrive il divo del cinema in didascalia alla fotografia.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da John Travolta (@johntravolta)

Leggi anche -> Primo compleanno senza la madre per il figlio di John Travolta, ecco perché

Leggi anche -> Insulti e minacce ad Alessandro Gassmann dopo le sue parole, lui risponde sui social

Gli auguri di Etta, la sorella minore

A fare gli auguri di compleanno al fratello si è poi unita anche Ella, la seconda figlia di John Travolta che oggi ha 20 anni e che insieme al fratellino Benjamin, nato nel 2010, formano con il papà una bellissima famiglia.

“Ti voglio bene Jetty. Buon compleanno“, le scrive la sorellina. E così arrivano una cascata di commenti da parte dei fan commossi che vogliono fare sentire ad Etta, a John e anche a Benjamin tutta l’affetto e la vicinanza possibile.