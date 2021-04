Meteo oggi mercoledì 14 aprile: giornata soleggiata ma fredda

Meteo oggi mercoledì 14 aprile: la giornata odierna sarà caratterizzata da sole ma anche da freddo su gran parte dell’Italia, le previsioni del tempo

Per la giornata di oggi mercoledì 14 aprile il bollettino meteo prevede del tempo soleggiato su buona parte d’Italia. I rovesci invece dovrebbero essere solamente locali. Sin dal mattino le precipitazioni si potrebbero verificare sulle Alpi sud occidentali e sulle zone del Centro del nostro Paese che si affacciano sul Mar Adriatico. Del tempo instabile è invece atteso sul Sud con delle brevi piogge sulla Campania, sul Molise, sulla Puglia e sulla Calabria. Possibili peggioramenti per la giornata di domani giovedì 15 aprile.

Dopo aver analizzato le previsioni nel nostro bollettino settimanale, passiamo a quelle odierne. Cominciando da quelle relative alle regioni del Nord, possiamo notare per la giornata di oggi, mercoledì 14 aprile, dei soleggiamenti ma si potrebbe presentare anche una nuova perturbazione che potrebbe causare degli annuvolamenti e delle precipitazioni sulla Liguria e sul Piemonte. Soltanto delle piogge durante la sera sulle Alpi sud occidentali, sulle Prealpi della Lombardia e sul Veneto. Non si escludono delle nevicate anche a bassa quota sulle Alpi. Non si segnalano invece per la giornata di oggi dei cambiamenti rivelanti per quanto riguarda le temperature.

Passando alle previsioni che riguardano le regioni del Centro, sulle zone bagnate dal Mar Adriatico si potrebbero verificare delle precipitazioni nel corso della mattinata di oggi. Queste però potrebbero essere seguite da dei soleggiamenti che sarebbero attesi anche sulla Sardegna.

In conclusione, parlando delle regioni del Sud, la giornata odierna potrebbe essere caratterizzata da dell’instabilità. Gli annuvolamenti si potrebbero alternare da dei soleggiamenti e da dei piccoli rovesci che si potrebbero presentare sul Molise, sulla Puglia, sulla Campania e sulla Calabria. Il tempo soleggiato invece è atteso sulle restanti aree del Meridione del nostro Paese.