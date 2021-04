Meteo domani giovedì 15 aprile: freddo e instabilità sull’Italia

Meteo domani giovedì 15 aprile: la giornata dovrebbe essere caratterizzata dall’instabilità e dal freddo, le previsioni del tempo

La giornata di domani giovedì 15 aprile dovrebbe essere ancora caratterizzata dall’aria fredda e dunque si prevede di nuovo un calo delle temperature soprattutto sul Nord oltre che del tempo instabile su altre aree d’Italia. Delle depressioni dovrebbero stazionare sul Mar Mediterraneo e sul nostro Paese. Infatti l’alta pressione dovrebbe ancora essere presente sulla Scandinavia.

Dopo aver spiegato l’analisi meteo nel nostro bollettino settimanale, diamo quindi uno sguardo in dettaglio al tempo che viene previsto per la giornata di domani, giovedì 15 aprile. Cominciamo, come di consueto, partendo dalle regioni del Nord d’Italia. Nel corso della giornata di domani degli annuvolamenti si dovrebbero verificare su alte quote delle Alpi e degli Appennini con possibili precipitazioni alternati a soleggiamenti sulla Val Padana. Durante le ore pomeridiane il tempo dovrebbe essere in miglioramento tranne che sulle zone occidentali delle Alpi, su cui dovrebbe restare della nuvolosità e potrebbero aver luogo anche delle piogge di modesta intensità. Le temperature dovrebbero essere in discesa sulla maggior parte delle zone.

Per quanto riguarda le regioni del Centro, delle nubi sarebbero attese di mattina sull’Abruzzo e sul Lazio. Sulle altre regioni invece il tempo dovrebbe essere soleggiato con degli annuvolamenti nel corso del mattino sulle Marche e sulla Toscana. Le temperature dovrebbero essere stazionarie su gran parte delle zone.

Infine, per quel che concerne il Sud, la giornata dovrebbe essere annuvolata sulla Calabria e sulla Sicilia con delle possibili piogge sul versante basso e sulle zone bagnate dal Mar Ionio della Trinacria. Il cielo dovrebbe essere invece sereno o poco nuvoloso sulle altre regioni del Meridione. La nuvolosità però potrebbe essere crescente durante la mattina soprattutto sulla Campania e sul Molise. Le temperature dovrebbero essere in calo in buona parte delle regioni.