Dayane Mello e Mario Balotelli potrebbero essere tornati insieme. Ecco tutti gli indizi che lasciano pensare ci sia stato un ritorno di fiamma.

Nuova indiscrezione sulla vita sentimentale di Dayane Mello. Sembrerebbe che la bella modella brasiliana sia nuovamente fidanzata con il celebre ex Mario Balotelli. Dayane durante la sua esperienza all’interno della casa del GF Vip non ha mai nascosto di provare ancora dei forti sentimenti per Mario, nonostante siano passati moltissimi anni dalla fine della loro relazione. La modella ha più volte raccontato di aver provato una fortissima passione per il calciatore e di non averlo mai dimenticato. Sempre durante il reality di canale cinque fece molto scalpore l’incontro tra i due ex che finì con una volgarissima battuta di Balo nei confronti di Dayane. Alfonso Signorini si dovette scusare in diretta per non aver bloccato gli insulti all’inquilina e il tutto creò una fortissima polemica. Anche in quell’occasione nonostante le parole incommentabili di Balotelli, Dayane decise di perdonarlo immediatamente.

LEGGI ANCHE > UED, ALESSIA CAMMAROTA, LA RICHIESTA DOPO L’ABORTO: “VI PREGO, BASTA”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Dayane Mello (@dayanemelloreal)

E ora a distanza di qualche mese pare che i due siano ufficialmente fidanzati. Entrambi i diretti interessati non hanno confermato la notizia ma pare che la coppia sia stata avvistata molto spesso insieme sia a Brescia città di Balo che a Milano. Inoltre durante un’intervista rilasciata al programma Casa Chi, Dayane ha fatto delle dichiarazioni che non lascerebbero dubbi sulla loro possibile frequentazione. La modella ha raccontato di essersi fidanzata con un ragazzo con il quale aveva già avuto una storia a 19 anni.

Poi, racconta Dayane, le loro strade si sono divise, lui ha avuta una figlia e anche lei è diventata mamma della piccola Sofia. Ora però la relazione è ripartita a gonfie vele. Sarà Mario Balotelli il misterioso uomo di cui parla la modella? Secondo i ben informati inoltre questa volta entrambi avrebbero preso la relazione molto seriamente.