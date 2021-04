Meteo domani mercoledì 14 aprile: sole ma ancora freddo sull’Italia

Meteo domani mercoledì 14 aprile: la giornata dovrebbe essere soleggiata ma sempre fredda su buona parte d’Italia: le previsioni del tempo

La giornata di domani mercoledì 14 aprile dovrebbe essere soleggiata su gran parte dell’Italia. Solo locali dovrebbero essere le piogge. A partire dalla mattinata le precipitazioni dovrebbero quindi aver luogo sulle Alpi sud occidentale e sulle regioni del Centro bagnate dal Mar Adriatico. Sul Meridione il tempo invece dovrebbe essere instabile con dei brevi rovesci sulla Campania, sul Molise, sulla Puglia e sulla Calabria. La situazione però potrebbe peggiorare dopodomani giovedì 15 aprile.

Dopo aver spiegato l’analisi meteo nel nostro bollettino settimanale, diamo quindi uno sguardo in dettaglio al tempo che viene previsto per la giornata di domani, mercoledì 14 aprile. Cominciamo, come di consueto, partendo dalle regioni del Nord d’Italia. Nel corso della giornata di domani il sole dovrebbe il principale protagonista. Tuttavia durante le ore del pomeriggio ci dovrebbe essere l’ingresso di una nuova perturbazione che potrebbe portare della nuvolosità e qualche rovescio sulla Liguria e sul Piemonte. Solo alcune precipitazioni nel corso della serata sulle Alpi sud occidentali, sulle Prealpi della Lombardia e sul Veneto. Inoltre non è esclusa della neve anche a quote basse sulle Alpi. Per le temperature invece non sono previsti cambiamenti di rilievo nella giornata di domani.

Per quanto riguarda le regioni del Centro, sarebbero attesi dei rovesci durante la mattina sulle regioni che si affacciano sul Mar Adriatico, seguiti però da tempo soleggiato che dovrebbe caratterizzare anche la Sardegna.

Infine, per quel che concerne il Sud, la giornata dovrebbe essere all’insegna del tempo instabile con della nuvolosità che si dovrebbe alternare a dei soleggiamenti e da delle piccole precipitazioni che dovrebbero aver luogo sul Molise, sulla Puglia, sulla Campania e sulla Calabria. Il sole invece è previsto sulle altre zone del Meridione.