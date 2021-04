Maddalena Corvaglia rompe il silenzio sulla Canalis: “Grande dolore”

Le due ex veline Maddalena Corvaglia ed Elisabetta Canalis si sono allontanate ormai da tempo ma senza mai svelarne i motivi. Ecco cosa ha raccontato Maddalena.

Maddalena Corvaglia e Elisabetta Canalis non si parlano più da diversi anni. Nonostante le due ex veline non abbiamo mai voluto raccontare i motivi della lite entrambe hanno confermato di aver interrotto i contatti da diverso tempo. Per anni sono state inseparabili. Dopo essere entrante insieme e giovanissime nel mondo dello spettacolo come veline sul bancone di Striscia la Notizia hanno condiviso un’importante amicizia supportandosi per più di 15 anni. Poi qualcosa è successo e improvvisamente hanno smesso di parlarsi. Le voci circolate e mai confermate parlavano di un dissapore dovuto ad un’attività imprenditoriale iniziata insieme. Maddalena e Elisabetta infatti hanno aperto una palestra negli Stati Unitidove Eli vive dal suo orami terminato fidanzamento con l’attore George Clooney. Per qualche tempo tutto è funzionato è bene poi l’improvvisa chiusura sia della palestra che della relazione. Nonostante sia passato diverso tempo nessuna delle due ha voluto parlare pubblicamente dei motivi che hanno portato alla rottura ma in alcune intervista entrambe si sono fatte scappare qualche dettaglio in più.

Tempo fa Eli aveva dichiarato di metterci molto tempo a perdonare e di riuscire a costruire forti barriere se si sente tradita. Nelle ultime settimane secondo alcune indiscrezioni sembrava che le due avessero iniziato a risentirsi mandandosi alcuni messaggi sul telefono. Maddalena però è tornata a parlare dell’accaduto dichiarando di vivere questa situazione con immenso dolore. Per la bella velina bionda la ferita è ancora aperta e non è pronta parlarne pubblicamente.

Ma questa volta ha voluto svelare un dettaglio in più e rispondendo al giornalista di Quotidiano Nazionale che le chiedeva se ci fosse una possibilità di una riappacificazione ha ammesso: “Preferisco non parlarne. È un grande dolore”. Insomma la pace tra le due ex amiche sembra ancora lontana ma l’ammissione da parte di Maddalena potrebbe finalmente essere un primo passo per un riconciliazione. E voi cosa ne pensate?