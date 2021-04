Meteo oggi lunedì 12 aprile: giornata con molta pioggia – La settimana

Meteo oggi lunedì 12 aprile: la giornata odierna comincia all’insegna di molto maltempo, piogge su buona parte delle regioni d’Italia

La settimana che comincia oggi lunedì 12 aprile comincerà con del maltempo sulle regioni del Nord, come avvenuto nella giornata di ieri. Dei rovesci dovrebbero avvenire sulla Liguria, sulla Lombardia e su buona parte del Nord Est. Per quanto riguarda il Centro, questa situazione dovrebbe aver luogo anche sulla Toscana e, a partire dalle ore pomeridiane, sull’Umbria e sul Lazio. Il meteo dovrebbe essere migliore sulle altre zone centrali e del Sud, tranne che per qualche pioggia sull’Abruzzo, sul Molise e su qualche area della Puglia. Su queste zone si potrebbero verificare delle piogge e delle nevicate a quote più alte. Per quel che concerne le temperature, ci dovrebbero essere dei rialzi grazie allo scirocco.

–> Leggi anche Trento: 44 anni, con precedenti penali, vede i Carabinieri e sfonda il posto di blocco

Guardando a questa settimana, il brutto tempo dovrebbe caratterizzare tutto il Nord e la maggior parte del Centro in questi primi giorni. Sia quest’oggi che martedì 13 aprile dovrebbero essere all’insegna delle precipitazioni. Meteo migliore invece sul Sud del nostro Paese. A partire da mercoledì 14 aprile situazione in miglioramento su gran parte d’Italia e temperature in aumento. Si tratterebbe di una fase che dovrebbe continuare fino al fine settimana, quando però il tempo potrebbe avere un nuovo mutamento.

Per quanto riguarda le regioni del Nord, oggi, a causa di una perturbazione, si potrebbero presentare delle precipitazioni sulla Lombardia, sul Veneto e sul Friuli Venezia Giulia. Possibile neve sulle Alpi.

Passando invece alla situazione che concerne il Centro del nostro Paese, le regioni che si affacciano sul Mar Tirreno, così come l’Umbria e il Lazio, potrebbero essere caratterizzate dalle piogge. Rovesci alternati a sole invece sulla Sardegna e sulle zone bagnate dal Mar Adriatico.

–> Leggi anche Carabinieri chiamati alle 3 di notte, accorrono e in una palazzina trovano una strage

Infine, passando a parlare del Sud, in queste regioni la situazione dovrebbe essere migliore grazie allo scirocco. Tuttavia sarebbero possibili degli annuvolamenti su molte aree del Meridione.