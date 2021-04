Meteo domani martedì 13 aprile: nuvole e piogge su buona parte d’Italia

Meteo domani martedì 13 aprile: le previsioni segnalano una giornata all’insegna della nuvolosità e delle piogge su buona parte d’Italia

La giornata di domani martedì 13 aprile sarà all’insegna della nuvolosità e dei rovesci su buona parte dell’Italia. Le piogge più intense si potrebbero verificare sulle regioni del Centro e del Sud. Su queste zone sarebbero previsti anche dei temporali. Sulle aree del Nord sarebbero attese delle nevicate a quote alte. Le temperature invece dovrebbero essere in discesa.

Dopo aver spiegato l’analisi meteo nel nostro bollettino settimanale, diamo quindi uno sguardo in dettaglio al tempo che viene previsto per la giornata di domani, martedì 13 aprile. Cominciamo, come di consueto, partendo dalle regioni del Nord d’Italia. Nel corso della giornata di domani si dovrebbero presentare delle piogge. Sul Nord Est tempo instabile, con molte precipitazioni, dovrebbe aver luogo a partire dalle ore della mattina. Sul Nord Ovest invece queste dovrebbero essere alternate al sole. Sul Veneto, sul Friuli Venezia Giulia, sul Trentino-Alto Adige e sull’Emilia Romagna sarebbero attesi dei rovesci anche il pomeriggio. La situazione dovrebbe migliorare durante le ore serali. Possibili nevicate a quota superiore ai 600 metri.

Per quanto riguarda le regioni del Centro, anche in questi casi il tempo dovrebbe essere caratterizzato dall’instabilità con precipitazioni sin dalla mattina. Durante le ore pomeridiane potrebbero essere in arrivo piogge e temporali su ogni zona centrale. Nel corso della sera la situazione dovrebbe essere in miglioramento con piogge sulle aree interne e sulle zone bagnate dal Mar Adriatico. Possibilità di nevicate sopra quota mille metri.

Infine, per quel che concerne il Sud, la giornata dovrebbe essere caratterizzata da piogge. A partire dalla mattinata sulla Campania e sulla Basilicata. Precipitazioni sulla maggioranza delle zone peninsulari durante le ore del pomeriggio. Lo stesso anche la sera sulla Campania, sul Molise, sulla Puglia e sulla Basilicata. Le temperature non dovrebbero subire cambiamenti di rilievo.