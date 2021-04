Ormai è ufficiale: Meghan Markle non sarà al funerale del principe Filippo, ma dietro alle motivazioni di salute sembra nascondersi altro. Ecco tutti i dettagli.

Meghan Markle sarà assente al funerale del principe Filippo, nonno del suo consorte Harry, duca di Sussex. La motivazione ufficiale è la sua impossibilità di viaggiare per lungo tempo in aereo in stato di gravidanza, ma dietro ci sarebbe un’altra motivazione. Ecco che cosa dicono le voci.

Morto il principe Filippo, Harry torna in Inghilterra

All’età di 99 anni il principe Filippo ha lasciato per sempre la Royal Family e la sua amata consorte, la regina Elisabetta, a causa di un non specificato problema cardiaco. La sua scomparsa è avvenuta lo scorso 9 aprile, innescando una serie di questioni di motivo organizzativo per la famiglia di suo nipote Harry. Tempo fa il duca del Sussex aveva deciso insieme alla moglie Meghan Markle di trasferirsi in modo definitivo in California, lontano dall’Inghilterra e dalla Royal Family e adesso per raggiungere la famiglia dovrà affrontare un lungo viaggio ed un periodo di isolamento una volta arrivato nel Regno Unito.

La morte – forse preannunciata – di Filippo ha riaperto però una spaccatura che da tempo era presente tra Harry e il resto della famiglia, dopo le forti dichiarazioni di Meghan – da lui appoggiate – durante l’intervista per la conduttrice americana Oprah Winfrey che hanno sconvolto tutta l’Inghilterra. Le parole di Meghan avevano fatto particolarmente chiacchierare e certamente la donna intrattiene in questi mesi dei rapporti particolarmente tesi con i parenti del marito.

Ormai è infatti ufficiale: la duchessa del Sussex non sarà presente al funerali del principe Filippo. Il motivo? Il suo stato di gravidanza. La Markle è infatti in attesa di una bambina, la seconda figlia della coppia dopo il primogenito Archie, che oggi ha quasi 2 anni. Come gli hanno consigliato i medici, è bene che una donna in gravidanza eviti lunghi viaggi come quello di 12 ore dall’America in Inghilterra. Ma questo è solo il motivo ufficiale della sua mancata partecipazione alla celebrazione. Sembrerebbe invece che dietro alla sua scelta di non accompagnare il marito ci sia ben altro.

A spingere la Markle a restare in California infatti in realtà ci sarebbe la forte tensione creata con i familiari del marito, che la duchessa vorrebbe evitare di incontrare di persona. La sua presenza ai funerali avrebbe potuto causare infatti un’improvvisa precipitazione del clima di astio che già la circonda. Insomma, non proprio la migliore delle situazioni in un momento così delicato, anche se tanta tensione ci sarà comunque. Quella dei funerali del nonno, che si svolgeranno sabato 17 aprile, sarà infatti la prima occasione per Harry di incontrare faccia a faccia il fratello William e il padre Carlo dopo le dichiarazioni da Oprah Winfrey.