Meteo oggi domenica 11 aprile: piogge e temporali al Nord

Meteo oggi domenica 11 aprile: la giornata odierna sarà caratterizzata da piogge e temporali al Nord, le previsioni del tempo

Per la giornata di oggi domenica 11 aprile il bollettino meteo prevede del maltempo in particolar modo sul Nord dell’Italia. A causa di una perturbazione piogge e temporali dovrebbero interessare il Settentrione, ma anche la Toscana, l’Umbria e le Marche. Sarebbero possibili delle nevicate invece sulle Alpi a quote alte. In contemporanea del caldo in arrivo dall’Africa potrebbe far innalzare le temperature sul Centro e soprattutto sul Sud, dove le massime potrebbero andare oltre i 20 gradi. Il peggioramento del tempo potrebbe caratterizzare anche la giornata di lunedì 12 e quella di martedì 13 aprile. Difatti si prevede l’arrivo di un’altra perturbazione. Per vedere dei miglioramenti del tempo invece si dovrebbe attendere la giornata di mercoledì 14 aprile.

Dopo aver analizzato le previsioni nel nostro bollettino settimanale, passiamo a quelle odierne. Cominciando da quelle relative alle regioni del Nord, possiamo notare per la giornata di oggi, domenica 11 aprile, che potrebbero aver luogo delle nuvolosità e dei rovesci, che in qualche caso potrebbero essere anche intensi, in gran parte del Settentrione. La neve invece si potrebbe manifestare a quote più alte dei 1.500 metri. Un lieve calo si potrebbe registrare invece per quanto riguarda le temperature.

Passando alle previsioni che riguardano le regioni del Centro, sarebbero possibili delle precipitazioni sulla Toscana, sull’Umbria e sulle Marche. Non molti cambiamenti per quel che concerne le temperature, tranne che per le regioni che sono bagnate dal Mar Adriatico, le quali potrebbero subire un leggero calo.

In conclusione, parlando delle regioni del Sud, la giornata odierna potrebbe essere all’insegna della nuvolosità, seppur con delle temporanee schiarite. Non si escludono delle piogge sui cieli della Sardegna. Sulle zone meridionali del nostro Paese le temperature invece potrebbero segnare una lieve salita.