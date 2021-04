UeD, Alessia Cammarota, la richiesta dopo l’aborto: “Vi prego, basta”

Alessia Cammarota parla per la prima volta della perdita del bambino che aspettava dal marito Aldo Palmieri. Ecco cosa ha raccontato sui social.

Alessia Cammarota parla per la prima volta del difficile momento che sta attraversando. Lei e il marito avevano annunciato sui social di essere in attesa del terzo figlio. Qualche settimana dopo però il pubblico si è accorto che qualcosa non andava. Alessia e il marito Aldo Palmieri sono scomparsi improvvisamente dai social preferendo non parlare più del bimbo in arrivo e dichiarando di stare attraversando un momento molto doloroso. I fan della coppia nata negli studi di Uomini e Donne hanno capito subito la situazione mandando messaggi d’affetto e vicinanza alla famiglia. Successivamente nonostante la conferma dell’aborto spontaneo Alessia e Aldo hanno deciso di vivere questo momento privatamente. A qualche settimana di distanza Alessia ha deciso di parlare per la prima volta della perdita del suo bambino chiedendo un enorme favore a tutti i suoi followers. Il dolore è ancora fortissimo e Alessia giorno dopo giorno stà cercando di tornare alla vita normale ma le continue domande dei suoi fan non le permettono di andare avanti. Ogni volta che qualcuno le chiede informazioni, racconta Alessia, la ferita si riapre.

Per questo la bella ex corteggiatrice ha chiesto a tutte le persone che la seguono di non farle più domande: “Sono qua per dirvi che sto bene, usiamo il termine bene. È stato un percorso lungo, particolare. Si torna, si sta tornando alla normalità” ha raccontato sui social. Per concludere Alessia ci tiene a ringraziare tutte le ragazze che appresa la sua situazione la contattano per condividere con lei le loro storie di aborto ma chiede anche che per ora non si apra più l’argomento: “Ringrazio tutte le ragazze che per amore a modo loro mi stanno raccontando le loro esperienze. Però vi prego basta” ha chiesto.

Arriverà il momento nel quale si sentirà pronta per condividere la situazione apertamente ma per ora preferisce vivere il modo privato l’immenso dolore per la perdita del suo terzo figlio. La coppia sposata dal 2014 ha già dato il benvenuto a due bambini Niccolò nato lo stesso anno delle nozze e Leonardo nato nel 2017.