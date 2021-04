Meteo oggi giovedì 8 aprile: tempo stabile e temperature in lieve aumento

Meteo oggi giovedì 8 aprile: la giornata odierna dovrebbe essere all’insegna del tempo stabile e del lieve aumento delle temperature nella maggior parte dell’Italia

Per la giornata di oggi giovedì 8 aprile il bollettino meteo prevede del tempo stabile. Ci dovrebbe essere sole su gran parte dell’Italia. Lieve aumento delle temperature sulla Sardegna, su alcune parti del Lazio e del Meridione. Sulle altre zone del nostro Paese invece non ci dovrebbero essere delle variazioni delle temperature che anzi potrebbero registrare un lieve rialzo. Quelle massime in generale dovrebbero essere in aumento sul Veneto, sull’Emilia Romagna e su delle zone del Friuli Venezia Giulia. In ogni caso la giornata non dovrebbe essere caratterizzata dall’instabilità, come precedentemente avvenuto ed evidenziato anche nel bollettino settimanale. Infatti quella odierna dovrebbe essere prevalentemente soleggiata su buona parte dell’Italia.

Analizzando le previsioni sulle regioni del Nord, possiamo notare per la giornata di oggi, giovedì 8 aprile, della possibile nuvolosità sulla Liguria e sull’Emilia Romagna, ma il cielo dovrebbe essere sereno sulle altre regioni del Settentrione. Freddo durante la mattinata, ma temperature in rialzo durante le successive ore della giornata. Il trend dovrebbe segnare una mattina fredda, seguita da cielo soleggiato nel resto della giornata.

Passando alle previsioni che riguardano le regioni del Centro e la Sardegna, durante il mattino l’aria dovrebbe essere fredda ma il cielo sereno. In lieve aumento le temperature durante il pomeriggio.

In conclusione, parlando delle regioni del Sud, differentemente dalle altre regioni del nostro Paese, la giornata dovrebbe essere più interessata da degli annuvolamenti. Ma, anche per quel che concerne le aree del Meridione, il cielo dovrebbe essere maggiormente sereno nel corso delle ore pomeridiane. Ad ogni modo, per quanto riguarda le temperature, nonostante l’attenuarsi dei venti, queste dovrebbero subire un abbassamento a differenza delle zone del Centro e del Nord d’Italia.