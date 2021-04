Meteo domani venerdì 9 aprile: sole e aumento delle temperature

Meteo domani venerdì 9 aprile: giornata caratterizzata da cielo soleggiato e da temperature in aumento su molte regioni del Nord, del Centro e del Sud

A seguito del freddo dei giorni precedenti, la giornata di domani venerdì 9 aprile sarà all’insegna della nuvolosità sulle regioni del Nord. Inoltre sul Settentrione si dovrebbe prospettare un fine settimana caratterizzato da precipitazioni e cielo soleggiato. Per quanto riguarda le temperature, queste dovrebbero essere in aumento tra la giornata di oggi giovedì 8 e quella di domani venerdì 9 aprile. Successivamente, nelle giornate di sabato 10 e domenica 11 aprile, a causa di una perturbazione che potrebbe portare con sé nevicate sulle Alpi su quote alte.

Dopo aver spiegato l’analisi meteo nel nostro bollettino settimanale, diamo quindi uno sguardo in dettaglio al tempo che viene previsto per la giornata di domani, venerdì 9 aprile. Cominciamo, come di consueto, partendo dalle regioni del Nord d’Italia. Nel corso della giornata di domani, dovremmo avere degli annuvolamenti e del cielo sereno nelle regioni del Nord Ovest e del Nord Est. Non dovrebbero invece avvenire dei rovesci, mentre le temperature dovrebbero essere in rialzo con quelle massime che dovrebbero assestarsi a 14-15 gradi circa. Lo stesso dovrebbe valere su quasi tutto il nostro Paese.

Per quanto riguarda le regioni del Centro, degli annuvolamenti dovrebbero stazionarsi sulla Toscana e sulla Sardegna. Queste però dovrebbero lasciare spazio al sole. Quanto alle temperature, queste potrebbero registrare un rialzo maggiore rispetto al Centro e al Sud del nostro Paese.

Infine, per quel che concerne il Sud, la giornata dovrebbe essere soleggiata seguita da quella di sabato e quella di domenica che invece dovrebbero essere caratterizzate da nuvolosità e precipitazioni. Sereno su gran parte del Meridione con aumento delle temperature. Sulla Calabria e sulla Sicilia si dovrebbero alternare cielo soleggiato e annuvolato, ma non si dovrebbero verificare dei rovesci.