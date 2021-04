Ritorna a casa dopo aver incontrato gli amici a Pasquetta: Simone Martini, 21 anni, muore sul colpo

Un ragazzo di 21 anni Simone Martini ha perso il controllo dell’auto lunedì di ritorno dalla grigliata di pasquetta presso Riva Presso Chieri a pochi chilometri da Torino, perdendo la vita nel tragico incidente.

Simone Martini, 21 anni ha perso la vita in un incidente d’auto lunedì pomeriggio durante la festività di Pasquetta. Il ragazzo si trovava in auto con altri due amici, suoi coetanei, nelle vicinanze di Riva Presso Chieri poco distante da Torino, i tre stavano tornando da una grigliata passata in compagnia di pochi intimi per passare insieme la giornata. I tre ragazzi dopo l’incontro stavano percorrendo la strada di Madonna della Fontana per dirigersi probabilmente a fare un saluto ad un altro ristretto gruppo di amici che aveva deciso di trascorrere insieme allo stesso modo la giornata. All’improvviso il tragico epilogo, Simone che stava guidando la Fiat Punto di uno dei ragazzi in sua compagnia, perde il controllo dell’auto andando a sbattere contro un albero.

L’impatto è stato purtroppo fatale per il ragazzo, i vigili del fuoco hanno estratto infatti dalla vettura il suo corpo senza vita, gli altri due ragazzi sono invece stati portati al CTO di Torino con urgenza grazie all’eliambulanza del 118 intervenuta sul luogo dell’incidente. Al momento i familiari sono ancora in attesa delle loro dimissioni dall’ospedale. Le cause dell’incidente sono ancora in fase di accertamento, non è infatti chiaro come mai il ragazzo abbia perso il controllo dell’auto.

Simone Martini avrebbe compiuto 22 anni a settembre e la sua prematura morte ha avvolto nel dolore non solo la famiglia del ragazzo, i genitori e la sorella Giorgia, ma tutti gli amici, compagni di scuola e la comunità. Simone godeva infatti di un grande affetto, grazie al suo essere estremamente socievole e amichevole con tutti. Aveva frequentato il liceo scientifico Monti a Chieri e tutti gli amici della scuola che aveva finito dad pochi anni hanno lasciato messaggi di cordoglio e dolore non solo alla famiglia ma anche su i suoi canali social.