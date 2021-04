Meteo oggi mercoledì 7 aprile: instabilità e temperature in calo sull’Italia

Meteo oggi mercoledì 7 aprile: giornata odierna all’insegna del tempo instabile e della discesa delle temperature in buona parte dell’Italia

Per la giornata di oggi mercoledì 7 aprile il bollettino meteo prevede del tempo variabile e non molta nuvolosità su Nord Ovest, Lazio, Abruzzo, Sardegna, Calabria e Sicilia. Sulle altre aree del nostro Paese, non dovrebbero esserci molti annuvolamenti con possibili rovesci sul nord delle Marche. Possibili nevicate ad alte quote sul Trentino, sul Veneto e sulla Basilicata. Nel corso del pomeriggio si prevede un miglioramento al Nord, piogge sulla Toscana, sulla Campania, sull’Abruzzo e sul Molise, dove non si esclude, durante la sera, neve a partire da 500 metri di quota. Temperature tra gli 0 e i 10°C e dunque un calo delle stesse, come già anticipato nel bollettino settimanale.

Analizzando le previsioni sulle regioni del Nord, possiamo notare per la giornata di oggi, mercoledì 7 aprile, del tempo instabile sulle regioni del Nord Est. Possibili nevicate fino a quote basse su queste zone, su Alpi e Romagna. Sole invece sulle rimanenti aree. Prevalentemente soleggiato e possibile nuvolosità sul Nord Ovest. In calo le temperature.

Passando alle previsioni che riguardano le regioni del Centro e la Sardegna, clima invernale in particolar modo sulle regioni bagnate dal Mar Adriatico e sull’Umbria. Tempo più stabile su Toscana e Lazio. In queste regioni dovrebbe essere maggiormente soleggiato intorno alle ore serali. In ogni caso le temperature dovrebbero essere in discesa.

In conclusione, parlando delle regioni del Sud, tempo molto più instabile con piogge e nevicate fino a bassa quota. Nel corso della mattina sole su Sicilia e regioni che si affacciano sul Mar Tirreno. Durante il pomeriggio gli annuvolamenti potrebbero essere in aumento e non si escludono possibili precipitazioni. Verso la serata, potrebbero proseguire le piogge, a eccezione della Sardegna. Calo delle temperature anche sul Meridione.