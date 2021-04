Meteo domani giovedì 8 aprile: giornata soleggiata su buona parte d’Italia

Meteo domani giovedì 8 aprile: giornata caratterizzata da tempo stabile e da temperature in lieve aumento su gran parte dell’Italia

La giornata di domani giovedì 8 aprile sarà all’insegna della stabilità. Il cielo dovrebbe essere soleggiato sulla maggior parte dell’Italia. Le temperature dovrebbero essere in discesa sulla Sardegna, su alcune zone del Lazio e del Sud. Sul resto del nostro Paese invece non si dovrebbero registrare cali delle temperature e anzi queste potrebbero essere in lieve aumento. In particolare quelle massime dovrebbero essere in rialzo sul Veneto, sull’Emilia Romagna e su alcune aree del Friuli Venezia Giulia. Ad ogni modo il tempo non dovrebbe essere instabile come in precedenza, ma il sole dovrebbe fare da padrone su buona parte d’Italia.

Dopo aver spiegato l’analisi meteo nel nostro bollettino settimanale, diamo quindi uno sguardo in dettaglio al tempo che viene previsto per la giornata di domani, giovedì 8 aprile. Cominciamo, come di consueto, partendo dalle regioni del Nord del nostro Paese. Alcuni annuvolamenti dovrebbero essere presenti sulla Liguria e sull’Emilia Romagna, ma la giornata dovrebbe essere generalmente soleggiata sul resto del Nord. Dell’aria fredda di mattina, ma con temperature che dovrebbero essere in aumento nel corso della giornata. La tendenza dovrebbe essere quella di un mattino freddo, seguito da cielo sereno durante il resto della giornata.

Per quanto riguarda le regioni del Centro, la mattina dovrebbe essere fredda ma soleggiata. Le temperature dovrebbero essere in lieve aumento nel corso delle ore pomeridiane.

Infine, per quel che concerne il Sud, a differenza del resto dell’Italia, la giornata dovrebbe essere maggiormente nuvolosa. Tuttavia, anche per quanto riguarda il Meridione, il cielo dovrebbe essere più soleggiato durante il pomeriggio. Le temperature in questo caso, nonostante la minore incidenza da parte dei venti, dovrebbero essere in calo rispetto al Centro e al Settentrione del nostro Paese.