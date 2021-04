Belen Rodriguez mostra le sue nuove forme sul balcone della sua casa milanese ed è irresistibile.

Belen Rodriguez non nasconde più le sue forme. Sono lontani i mesi nei quali la bella argentina nascondeva il pancione per non rivelare al pubblico la sua gravidanza. Ora che l’annuncio ufficiale dell’arrivo della piccola Luna Marie è stato fatto, Belen si mostra in tutta la sua bellezza. Nonostante manchi pochissimo al parto previsto per inizio estate la modella appare sempre più sexy e provocante. Complice il primo clima mite milanese la Rodriguez ha pubblicato sui social un video che la ritrae in bikini sul balcone di casa nel quale mostra una forma fisica perfetta e un pancione rotondo. Ma Belen non si nasconde e ammette che un corpo così in gravidanza è frutto di tanto sacrificio. In alcune Instagram stories ha condiviso con le sue follower il suo regime alimentare, super controllato anche in gravidanza raccontando di non aver mai smesso di allenarsi. Il sacrificio c’è ma i risultati si vedono: Belen è bellissima e raggiante. Un sorriso che risplende grazie all’arrivo nella sua vita del nuovo giovanissimo compagno Antonino Spinalbese. Dopo la separazione da Stefano De Martino e un breve flirt con l’imprenditore napoletano Gianmaria Antinolfi la scorsa estate, Belen ha incontrato colui che in pochi mesi è diventato il suo principe azzurro e soprattutto il padre di sua figlia.

Nonostante le malelingue e i pettegolezzi Belen sorride e mostra sui social le prime prove di famiglia con Antonino. Con loro sul terrazzo di casa Rodriguez c’era anche Santiago. La 37enne ha raccontato che il figlioletto avuto da Stefano De Martino sarebbe molto contento dell’arrivo di Antonino nelle loro vite e di non vedere l’ora di diventare un fratello maggiore. Il bambino avrebbe consigliato alla mamma di scegliere Antonino perché secondo lui era la persona giusta.

Un piccolo dolcissimo consigliere che Belen ha ascoltato ed ora manca pochissimo al coronamento del suo sogno. Sembra infatti che la coppia abbia deciso di sposarsi prima dell’arrivo della piccola Luna. E noi gli facciamo i nostri migliori auguri per una lunga e felice vita insieme.