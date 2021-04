Meteo oggi domenica 4 aprile: variabilità durante la giornata di Pasqua

Meteo oggi domenica 4 aprile: la giornata di Pasqua potrebbe essere caratterizzata da instabilità su buona parte dell’Italia

Nella giornata di oggi, giorno di Pasqua, il bollettino meteo prevede del tempo variabile. Infatti si indebolisce l’alta pressione sull’Italia. Due sono gli annuvolamenti. Le correnti più fresche arrivano dal Nord Est del nostro Paese. Dall’Ovest Del Mar Mediterraneo invece giungono le correnti più calde. Queste due correnti determinano instabilità sia sul Centro Sud che, in parte, sul Nord Ovest. In calo le temperature in varie parti del nostro Paese, ma in maniera meno accentuata sulla Sicilia e sulla Sardegna e anche sulla Calabria. In generale però il tempo potrebbe peggiorare, come avevamo spiegato nel nostro bollettino settimanale.

Analizzando le previsioni sulle regioni del Nord, possiamo notare della nuvolosità sino alle ore pomeridiane, che dovrebbe essere seguita da schiarite sulla Lombardia, sulla Liguria, sul Piemonte e sulla Valle d’Aosta. Sole o poca nuvolosità invece sulle altre regioni del Nord Italia.

Passando alle previsioni che riguardano le regioni del Centro, possibile una fitta nuvolosità con possibilità di rovesci sulla Sardegna. Durante il pomeriggio però il tempo potrebbe avere un miglioramento. Nel corso della notte sono possibili piogge su Lazio e Abruzzo. La situazione però dovrebbe avere un miglioramento nel corso della mattina e delle restanti ore del giorno. La giornata dovrebbe essere caratterizzata dal sole invece sulle altre regioni.

In conclusione, parlando delle regioni del Sud, il cielo dovrebbe essere poco nuvoloso sulla Sicilia e sulla Calabria. Tuttavia su queste due regioni si potrebbe verificare un addensamento della nuvolosità durante il mattino e le ore del pomeriggio, con la possibilità di precipitazioni. Le altre regioni del Sud invece dovrebbero essere maggiormente annuvolate. Possibili piogge sulla Puglia, sulla Basilicata e sulla Calabria, che dovrebbero essere seguite però da miglioramenti durante le ore del pomeriggio.