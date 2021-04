Meteo oggi sabato 3 aprile: tempo variabile e possibilità di rovesci

Meteo oggi sabato 3 aprile: la giornata odierna potrebbe essere caratterizzata da tempo variabile su buona parte dell’Italia

Nella giornata di oggi il bollettino meteo prevede del tempo variabile con una discesa delle temperature. A partire dalle ore pomeridiane vedremo un inizio di peggioramento con possibilità di piogge e temporali. In questo weekend, come riportato nel bollettino settimanale, il clima sarà caratterizzato da una certa instabilità e saranno possibili rovesci con calo delle temperature che potrebbe accentuarsi nelle immediatamente successive giornate di domenica e lunedì. Dopo Pasqua e Pasquetta il tempo peggiorerà ulteriormente e di conseguenza il clima non sarà più temperato come negli scorsi giorni, ma un po’ più rigido.

Analizzando le previsioni sulle regioni del Nord, possiamo notare una mattinata soleggiata o scarsamente annuvolata in gran parte delle regioni del Settentrione. Tuttavia, durante il pomeriggio, gli annuvolamenti potrebbero avere un addensamento sul Veneto, sul Friuli Venezia Giulia e sul Trentino-Alto Adige. Possibili rovesci in Emilia Romagna. Le temperature massime che si potrebbero registrare sono di 22°C.

Passando alle previsioni che riguardano le regioni del Centro e la Sardegna, le nuvole potrebbero farsi più consistenti. Le piogge potrebbero interessare la Sardegna, le Marche e l’Abruzzo. Nel corso del pomeriggio, rovesci (anche a carattere temporalesco) potrebbero avere luogo anche nelle aree appenniniche. I valori massimi potrebbero raggiungere i 22°C.

In conclusione, parlando delle regioni del Sud, nel corso delle ore della mattinata una possibile nuvolosità potrebbe presentarsi sulla Sicilia. Viceversa, per quel che concerne le restanti regioni del Meridione, di mattina dovrebbe esserci sole o una scarsa nuvolosità. Maggiori annuvolamenti invece si potrebbero verificare durante le ore pomeridiane. Sempre nel corso del pomeriggio, potrebbe aumentare la nuvolosità in particolar modo in Campania, Puglia e Basilicata, sulle quali potrebbero aver luogo dei rovesci. Le temperature massime potrebbero toccare i 23°C.