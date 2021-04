Meteo domani domenica 4 aprile: instabilità per il giorno di Pasqua

Meteo domani domenica 4 aprile: la giornata di Pasqua caratterizzata da tempo instabile sulle regioni del Cenero, del Sud e in parte del Nord

La giornata di domani, quella di Pasqua, vedrà un indebolimento dell’alta pressione sull’Italia. Dovrebbero giungere due annuvolamenti, uno con correnti fresche dal Nord Est dell’Europa e un altro invece correnti più calde in arrivo dall’Ovest del Mar Mediterraneo. Il risultato sarà del tempo instabile sul Centro Sud e, in alcuni casi, sul Nord Ovest. Le temperature dovrebbero essere generalmente in discesa un po’ su tutta Italia, anche se più lieve sulle due Isole, la Sicilia e la Sardegna, e sulla Calabria. Insomma il tempo potrebbe essere caratterizzato da un generale peggioramento, come segnalato all’interno del nostro bollettino settimanale.

Diamo quindi uno sguardo in dettaglio al tempo che viene previsto per la giornata di domani, domenica 4 aprile, la giornata di Pasqua. Cominciamo, come di consueto, l’analisi meteo partendo dalle regioni del Nord del nostro Paese. Nubi fino al pomeriggio e successivo miglioramento su Lombardia, Liguria, Piemonte e Valle d’Aosta. Giornata invece tendenzialmente soleggiata o scarsamente annuvolata sul resto delle regioni del Settentrione.

Per quanto riguarda le regioni del Centro, possibili densi annuvolamenti sulla Sardegna con la possibilità di piogge e di temporali. La situazione però dovrebbe migliorare nel corso delle ore pomeridiane. Possibilità di rovesci durante la notte sul Lazio e sull’Abruzzo, ma con miglioramenti durante il mattino e il resto della giornata. Sulle altre regioni invece la giornata dovrebbe essere soleggiata.

Infine, per quel che concerne il Sud, scarsa nuvolosità sulla Sicilia e sulla Calabria. Gli annuvolamenti però potrebbero aumentare, nel corso della mattina e del pomeriggio, con possibili piogge. Molto nuvoloso invece sulle altre regioni del Meridione. Non si escludono rovesci su Puglia, Basilicata e Calabria con però previsti miglioramenti nel corso del pomeriggio.