Meteo oggi venerdì 2 aprile: tempo soleggiato, ma non dappertutto

Meteo oggi venerdì 2 aprile: bel tempo sull’Italia, con sole su gran parte del Nostro Paese: tuttavia in alcune zone vedremo nuvole e addirittura piogge

Nella giornata di oggi il bollettino meteo prevede bel tempo su buona parte dell’Italia grazie al persistente anticiclone africano. Per registrare un calo delle temperature dovremo attendere domenica e lunedì, vale a dire le giornate di Pasqua e Pasquetta, come riportato nel bollettino settimanale. Nel corso di oggi, sulle regioni del Nord dovremmo avere una giornata soleggiata, anche se con alcune nuvole passeggere. Tuttavia verso la fine della giornata si potrebbero presentare degli annuvolamenti verso il Nordest. Per quanto riguarda le regioni del Centro, anche in questo caso dovrebbe dominare il sereno, seppur con delle nuvole sulla Sardegna e sulle zone che si affacciano sul Mar Tirreno. Nelle regioni del Sud Italia, dovrebbero essere presenti nubi sulle aree sul Mar Tirreno, mentre il tempo dovrebbe essere soleggiato altrove.

Analizzando le previsioni meteo sulle regioni del Nord, possiamo notare un incremento degli annuvolamenti su Alpi e Prealpi di Veneto, Friuli Venezia Giulia e Trentino-Alto Adige con possibili piogge nel pomeriggio che potrebbero allargarsi anche verso le restanti aree del Veneto e del Friuli. Si prevede invece una giornata soleggiata sulle altre zone con nuvolosità maggiormente rilevanti sulle alture alpine verso le ore serali. Le temperature massime dovrebbero registrare valori quasi estivi, sino a 26°C.

Per quel che concerne il Centro, il bollettino meteo prevede per la Sardegna possibili momentanei annuvolamenti. Per quanto riguarda le restanti regioni centrali, il sole dovrebbe dominare gran parte della giornata anche se si prevedono annuvolamenti in aumento sulle aree dell’Appennino dell’Abruzzo. Nel corso della giornata eventuali foschie e nebbie potrebbero presentarsi sulle zone del Lazio che si affacciano sul Mar Tirreno. Valori massimi fino a 25°C.

Infine, per quanto riguarda le regioni del Sud, lo scenario meteo prevede una possibile nuvolosità sulla Campania, sul Molise e sulla Basilicata con eventuali foschie e nebbie che potrebbero venire meno nel corso del pomeriggio. Sole invece sulle rimanenti zone del Sud Italia, che potrebbero però vedere temporanee nuvolosità. Altri annuvolamenti potrebbero presentarsi sulle alture del Molise, della Basilicata, della Puglia e della Calabria. Nel corso del pomeriggio possibili piogge su queste aree. Il picco massimo di temperature dovrebbe toccare i 22°C.