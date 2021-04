Meteo domani sabato 3 aprile: arriva il brutto tempo, temperature in calo

Meteo domani sabato 3 aprile: tempo in peggioramento con possibili rovesci in alcune regioni del Nord, del Centro e del Sud

La giornata di domani vedrà venire meno il bel tempo dovuto all’anticiclone nord africano che ha visto un aumento significativo delle temperature nelle regioni del Nord e della Toscana. Infatti già dal pomeriggio di sabato il clima inizierà a peggiorare con possibili precipitazioni a carattere temporalesco e piogge. Nel corso del fine settimana di Pasqua l’instabilità la farà da padrona, con rovesci e temperature in discesa. A seguito del lunedì di Pasquetta, si avrà un ulteriore peggioramento con il clima che somiglierà a quello che ci ha tenuto compagnia nei mesi invernali.

Diamo quindi uno sguardo un dettaglio al tempo previsto per la giornata di domani. Cominciamo, come di consueto, l’analisi meteo partendo dalle regioni del Nord. Di mattina dovremmo avere sole o scarsi annuvolamenti un po’ in tutto il Settentrione. Durante le ore pomeridiane però le nuvole dovrebbero farsi più consistenti sul Veneto, sul Friuli Venezia Giulia e sul Trentino-Alto Adige. Non si escludono piogge in Emilia Romagna. Il picco massimo delle temperature dovrebbe essere di 22°C.

Per quanto riguarda le regioni del Centro e la Sardegna, gli annuvolamenti dovrebbero essere in aumento. Possibili rovesci in Sardegna, Marche e Abruzzo. Durante le ore pomeridiane, potrebbero aver luogo piogge e temporali nelle zone appenniniche. Le temperature massime dovrebbero essere di 22°C.

Infine, per quel che concerne il Sud, di mattina le nuvole potrebbero addensarsi sulla Sicilia. Invece, per quanto riguarda le rimanenti regioni del Meridione, la mattinata dovrebbe essere soleggiata o con poche nubi. Gli annuvolamenti potrebbero invece farsi più dense nel corso del pomeriggio. Sempre nelle ore pomeridiane, il peggioramento potrebbe interessare in particolar modo le regioni della Campania, della Puglia e della Basilicata. In queste regioni non sono esclusi possibili rovesci. I valori massimi dovrebbero essere di 23°C.