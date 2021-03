Meteo oggi mercoledì 31 marzo: clima estivo, ma non in tutte le regioni

Meteo oggi mercoledì 31 marzo: clima estivo sull’Italia, con soleggiate su gran parte del territorio. Ma non mancheranno le eccezioni

Nella giornata di oggi il bollettino meteo regalerà tante belle notizie su tutto il territorio. Infatti nell’ultima giornata del mese di marzo da Nord a Sud le soleggiate resteranno protagoniste, con piccole insidie che riguarderanno solo una piccola parte del paese. Tutto merito della presenza dell’anticiclone africano che continuerà a persistere anche con una certa insistenza nelle giornate che si separeranno dal weekend di Pasqua. Un piccolo calo delle temperature si registrerà proprio tra domenica e lunedì, come già abbiamo anticipato nel bollettino settimanale. Ma per il momento soffermiamoci sulla situazione del tempo previsto per le prossime 24 ore, rinviando a nuovi aggiornamenti per quel che sarà lo scenario del fine settimana.

Cominciamo come sempre l’analisi delle previsioni meteo cominciando con quello che resta lo scenario previsto sulle regioni del Nord. Qui i miglioramenti resteranno tangibili. Infatti a parte qualche foschia o nebbia mattutina causata dall’incontro di aria calda con quello freso della notte nell’area della Val Padana e del Nordovest, non ci saranno altre criticità da segnalare. La giornata resterà asciutta con i miglioramenti consistenti anche sui rilievi alpini e nelle aree interne. Temperature in aumento ovunque e picchi registrati nelle ore di punta a Bolzano con 28°.

Al Centro bollettino meteo privo di criticità, con sole ovunque e bel tempo su tutte le regioni. Possibili e locali addensamenti previsti lungo la dorsale appenninica, ma in generale giornata che resterà asciutta e presenza dell’anticiclone africano a regalare stabilità sia nelle aree interne che su quelle costiere. Sensibili miglioramenti anche sull’area tirrenica, venti deboli e mari calmi a confermare l’arrivo anticipato della bella stagione. Valori massimi registrati a Firenze con 26°.

Al Sud scenario meteo positivo, con le soleggiate che resteranno a fare da contorno ad una giornata dai caratteri primaverili. Piccoli e locali addensamenti sulla Campania e sulla Calabria. E a partire dalle ore pomeridiane anche sulla Sicilia. Ma nel complesso anche nell’area meridionale la giornata si manterrà asciutta. Mari poco mossi o calmi e venti assenti favoriranno i collegamenti con le isole minori. Temperature in lieve aumento e valori massimi registrati a Napoli con 22°.