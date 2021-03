Meteo oggi martedì 30 marzo: irrompe l’anticiclone africano, clima estivo

Meteo oggi martedì 30 marzo: irrompe il ciclone africano sull’Italia, con le temperature che nelle prossime ore saranno quasi estive

La giornata di oggi presenta uno scenario meteo dai caratteri quasi estivi. Questo ultimi giorni di marzo saranno infatti caratterizzati da un alta pressione dovuta dalla presenza sul nostro territorio, da Nord a Sud, dell’anticiclone africano che abbiamo annunciato nel bollettino della settimana. Valori massimi in forte aumento e temperature alte in tutte le principali città italiane, con le soleggiate che rimarranno protagoniste per tutto l’arco della giornata di oggi ma anche per quelle successive. Ma rinviamo ai prossimi aggiornamenti l’evoluzione meteorologica, compresa quella del fine settimana di Pasqua, concentrandoci sulla giornata di oggi. Che regalerà tante belle notizie su tutto il territorio nazionale.

Cominciamo la nostra analisi meteo partendo dalle regioni del Nord. Il bollettino della giornata di oggi non presenterà particolari criticità, con nebbie mattutine che si dissolveranno nell’arco della mattinata per far spazio a soleggiate e temperature alte che porteranno ad un anticipo di estate che durerà per qualche giorno. Bel tempo in tutte le aree e valori massimi che si registreranno a Bolzano con 29°.

Al Centro lo scenario meteo resterà pressoché identico a quello delle ultime ore, con le schiarite che prenderanno il posto ad addensamenti sparsi. Nessuna criticità prevista, con le soleggiate che resteranno protagoniste sia nelle aree interne che su quelle costiere. Situazione di quasi estate sull’area adriatica con assenza di venti e mari calmi. Temperature alte e valori massimi previsti a Firenze con 26°.

Al Sud giornata caratterizzata dalla stabilità e dalla presenza dell’anticiclone africano che regalerà temperature alte e valori che assomiglieranno a quelli estivi più che primaverili. Soleggiate anche sui valori e temperature stabili ed alte in tutte le principali città. Il termometro farà registrare 21° a Napoli. Mari poco mossi e venti deboli favoriranno i collegamenti con le isole minori della Campania e della Calabria.