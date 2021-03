Meteo domani mercoledì 31 marzo: clima da quasi estate, ma non ovunque

Meteo domani mercoledì 31 marzo: massima stabilità sulla penisola per le prossime 24 ore, temperature record e caldo anomalo – I dettagli

La giornata di domani che chiuderà questo insolito mese di marzo si caratterizzerà per una diffusa stabilità su gran parte delle regioni. Con il bollettino meteo che porterà buone notizie da Nord a Sud garantita dalla presenza dell’anticiclone africano che da qualche ora ha portato soleggiate sparse sulla penisola in prossimità delle festività pasquali. Piccoli addensamenti previsti su Campania Calabria e Sicilia, ma nel complesso il bilancio della giornata resterà positivo, con l’assenza di venti e mari calmi. Ma diamo uno sguardo nel dettaglio alla situazione delle prossime 24 ore con aggiornamenti dalle regioni.

Al Nord anticiclone africano presente sin dalle prime ore del mattino, con la giornata che offrirà un bollettino meteo privo di criticità e soleggiate sparse sia sul versante occidentale che su quello orientale. Temperature in aumento e giornata gradevole. Venti deboli e a tratti assenti, mari poco mossi o calmi a completamento di una stabilità che si toccherà anche sui rilievi alpini. Valori massimi registrati a Bolzano con ben 28° nelle ore di punta.

Al Centro giornata caratterizzata dal bel tempo e dalle soleggiate che mostreranno una situazione meteo priva di qualsiasi criticità. Schiarite sul versante tirrenico e su quello adriatico, ma anche nelle aree interne le temperature beneficeranno della presenza dell’anticiclone che regalerà stabilità e clima mite. Venti deboli e mari poco mossi o calmi a completamento dello scenario del tempo previsto per l’ultima giornata di marzo. Valori massimi registrati a Firenze con 26°.

Al Sud situazione positiva su gran parte delle regioni, anche se non mancheranno le accezioni dovute alla situazione di nuvolosità presente su Campania (Salernitano) Calabria e Sicilia. Ma nel complesso anche qui la giornata resterà asciutta con la completa assenza delle piogge a rendere quasi estivo lo scenario. In alcune ore del giorno sembrerà di essere a maggio, con le temperature in aumento che renderanno piacevoli qualche ora trascorsa all’aperto. Nessuna insidia prevista per i collegamenti con le isole minori, temperature massime registrare a Napoli con 22°. Nei prossimi bollettini ulteriori aggiornamenti sullo scenario per il weekend di Pasqua.