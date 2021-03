Meteo domani martedì 30 marzo: arriva l’anticiclone africano, clima quasi estivo

Meteo domani martedì 30 marzo: arriva l’anticiclone africano che porta sull’Italia un improvviso anticipo dell’estate con temperature record

Giornata estiva quella di domani sull’Italia, con l’aumento ulteriore delle temperature rispetto a quello registrato in queste ultime ore. La presenza dell’anticiclone africano, come già anticipato nel bollettino meteo settimanale, si farà sentire già dalle prime ore della mattinata, con valori massimi in forte aumento. Soleggiate previste su tutte le regioni, poche nuvole sparse sulle aree interne e giornata quasi estiva anche sui rilievi alpini e lungo la dorsale appenninica. In atto quell’anticipo della bella stagione che caratterizzerà la fine del mese di marzo e l’inizio del mese di aprile. Anche se poi ci sarà una piccola tregua dal caldo anche per il weekend di Pasqua. Ma diamo uno sguardo adesso al tempo previsto nelle prossime ore, soffermandoci sulla situazione meteo del martedì di questa settimana festiva rinviando gli speciali pasquali nei prossimi bollettini.

Al Nord bollettino meteo caratterizzato dalla presenza di foschie nelle aree della Pianura Padana, con il sole che prenderà il sopravvento nel corso della mattinata. Aumento delle temperature in tutte le aree, sia in quelle interne che in quelle esterne. Valori massimi previsti a Bolzano con 29°.

Al Centro bollettino meteo all’insegna della stabilità, con buone notizie in arrivo sia nelle aree costiere che in quelle interne. Anticipo di primavera in atto e condizioni ideali per trascorrere qualche ora all’aperto, misure restrittive permettendo. Nel pomeriggio possibili lievi aumenti dei venti, mari calmi. Temperature massime registrare a Firenze con 26°.

Al Sud scenario meteo molto positivo, con il bollettino che non farà registrare nessuna criticità nelle regioni. Bel tempo nelle aree interne e soprattutto su quelle costiere. Soleggiate anche nel pomeriggio, con particolari aumenti nelle principali città. Anticipo di primavera che si toccherà soprattutto nei prossimi giorni. Termometro che nella giornata di domani toccherà i 21° a Napoli, valori di poco inferiori nelle altre città.

Rinviamo ai prossimi bollettini la situazione meteo dei prossimi giorni, con particolari aggiornamenti per il weekend di Pasqua che farà registrare una leggera flessione delle temperature che resteranno in ogni caso primaverili e gradevoli.