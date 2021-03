Secondo il sito Dagospia Federica Fontana sarebbe stata buttata fuori di casa dal marito Felice Rusconi a causa di un tradimento con un notissimo imprenditore della moda . Ecco tutte le indiscrezioni raccontate da Roberto D’Agostino.

Il matrimonio di Federica Fontana sarebbe finito bel peggiore dei modi. Il sito Dagospia lancia l’indiscrezione bomba senza risparmiare i particolari sul caso che sta scuotendo i salotti milanesi. Secondo Roberto D’Agostino la showgirl 43enne sarebbe stata messa alla porta dal marito Felice Rusconi. La causa? Un tradimento con il famoso imprenditore e proprietario di Moncler e soprattutto uomo sposato, Remo Ruffini. Secondo il sito i due amanti avrebbero instaurato una relazione clandestina che andrebbe avanti da diverso tempo. Nelle ultime settimane però la relazione sarebbe stata scoperta dal marito di Federica. Lo scandalo non si limita alla relazione tra i due amanti ma al fatto che le due coppie erano amiche e avrebbero condiviso diverso tempo insieme tra eventi mondani e vacanze. Nessuno dei diretti interessati ha voluto ancora confermare o negare la notizia ma Dagospia non ha dubbi, sia Federica che l’imprenditore milanese avrebbero già lasciato il tetto coniugale gentilmente accompagnati dagli ex coniugi.

Federica Fontana è sposata con il manager Felice Rusconi da diverso tempo e la coppia condivide due figli Sofia e Noe. Da sempre riservatissimi sulla loro vita privata non hanno mai rilasciato dichiarazioni pubbliche su una presunta crisi coniugale. Sul profilo Instagram della showgirl sempre attivissima sui social l’ultima foto in compagnia del marito è stata pubblicata nel 2019 mentre compare spesso con i due figli e in compagnia delle amiche. Remo Ruffini, patron di Moncler e la moglie Francesca sarebbero amici di famiglia della coppia da diversi anni.

Non ci resta che attendere l’evolversi della situazione per vedere se anche questa volta il sito Dagospia ha fatto centro.