Meteo oggi domenica 28 marzo: soleggiate e bel tempo, temperature record

Meteo oggi domenica 28 marzo: nell’ultima domenica del mese soleggiate e poche perturbazioni che porteranno poche piogge sparse. I dettagli

L’ultima domenica del mese regalerà buone notizie su gran parte dell’Italia, con un anticipo di primavera che porterà stabilità da Nord a Sud. Nelle prossime ore ci sarà l’arrivo sulla penisola di un anticiclone africano che porterà temperature e soleggiate dal carattere quasi estivo. Sparite anche le ultime criticità dell’inverno, con le temperature che torneranno miti anche nelle aree interne. Piccole piogge sull’area del Nordest, foschie e nebbie dal mattino nell’area del Nordovest. Sul resto delle regioni bel tempo e valori che resteranno alti rispetto alle medie stagionali. Di seguito la situazione meteo nel dettaglio con gli aggiornamenti dalle regioni.

Al Nord situazione meteo stabile rispetto alle ultime ore, con nebbie mattutine nell’area della Val Padana e piogge sul Friuli Venezia Giulia. Neve in scioglimento sui rilievi alpini e temperature in aumento anche sulle aree aree prealpine. Venti moderati e mari calmi a completamento dello scenario che in ogni caso rimarrà asciutto per tutta la giornata in attesa di ulteriori miglioramenti in arrivo nella prossima settimana. Valori massimi registrati a Bolzano con 21°.

Al Centro bollettino meteo caratterizzato dalla presenza di sole e temperature miti e primaverili, anche sulla dorsale appenninica dove scomparirà anche la neve. Schiarite sia sull’area adriatica che su quella tirrenica. Venti deboli e mari calmi, temperature che rimarranno in media con gli ultimi giorni. Valori massimi previsti a Firenze con 21°. Di poco inferiori nelle altri principali città.

Al Sud bollettino meteo caratterizzato da soleggiate sparse sulla gran parte delle regioni e bel tempo ovunque. Le temperature resteranno in forte aumento su tutte le aree, con piccoli addensamenti previsti solo sulla Puglia con piogge previste nelle ore del mattino. La situazione andrà in miglioramento invece dal pomeriggio con schiarite ovunque e temperature primaverili. I valori massimi si registreranno a Palermo e Napoli con 19°. Nessun problema previsto per i collegamenti con le isole minori grazie all’assenza di venti e mari calmi. Nei prossimi bollettini ulteriori dettagli sul meteo previsto per la prossima settimana che regalerà ulteriori notizie positive con l’arrivo della primavera.