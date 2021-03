Meteo oggi sabato 27 marzo: sole e temperature primaverili nel weekend

Meteo oggi sabato 27 marzo: continua la situazione di bel tempo e sole sulla gran parte delle regioni. Ma non ovunque. I dettagli

Ultimo sabato del mese di marzo caratterizzato da bel tempo e temperature miti che ci porteranno velocemente verso primavera. Non mancheranno da Nord a Sud addensamenti e qualche pioggia, anche se la giornata rimarrà asciutta salvo rare eccezioni. L’area tirrenica resterà quella maggiormente sotto osservazione, ma come detto il bollettino meteo regalerà buone notizie su gran parte della penisola. Una perturbazione dal Nord Europa sfiorerà l’Italia, con la coda dell’inverno che stavolta non presenterà freddo e temperature basse come accaduto nelle scorse settimane. L’arrivo del mese di aprile infatti coinciderà con quello della primavera. Ma prima di parlare dello scenario della prossima settimana che porterà ottime notizie, soffermiamoci sul tempo di questa giornata, partendo dalle nostre previsioni per il Nord. Dove non mancheranno addensamenti sulle aree alpine e sulle zone di confine. Ma il tempo resterà comunque prevalentemente asciutto. Piovaschi possibili dalle ore pomeridiane sulla Liguria. Per il resto clima abbastanza mite e valori massimi registrati a Bologna con 20°.

Al Centro giornata soleggiata su gran parte delle regioni e bollettino meteo che si caratterizzerà per una confermata stabilità rispetto alle scorse 24 ore. Piccoli addensamenti possibili in Toscana Sardegna e Lazio, con l’area tirrenica ancora interessata da una perturbazione passeggera che scomparirà nella giornata di domenica. Temperature che rimarranno stabili e valori massimi registrati a Firenze con 19°. Venti deboli e mari poco mossi a completamento di un bollettino meteo che ci porterà anche nel Centro Italia rapidamente verso la primavera. Al Sud giornata soleggiata intervallata da qualche addensamento previsto soprattutto nelle aree interne e sui rilievi. Scenario meteo privo di criticità anche sulle aree costiere, salvo piccoli addensamenti sulla Campania e parte della Calabria. Sul resto delle regioni il sole prevarrà così come le temperature si manterranno al di sopra della media stagionale. Con picchi registrati a Bari di 19°. Nelle altre principali città valori di poco al di sotto rispetto a quelli registrati nel capoluogo pugliese. Nessun particolare problema per i collegamenti con le isole minori grazie all’assenza di vento e ai mari poco mossi o calmi.