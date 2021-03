Meteo domani sabato 27 marzo: soleggiate e poche piogge nel weekend

Meteo domani sabato 27 marzo: soleggiate e temperature primaverili e poche piogge nel fine settimana delle Palme. Tutti i dettagli

L’inverno sta per salutare definitivamente la nostra penisola, con la coda della cattiva stagione che si noterà solo in alcune regioni con piogge sparse. Possiamo confermare che il weekend delle Palme invece mostrerà gli effetti della primavera, con soleggiate su gran parte della penisola e temperature che in alcuni momenti supereranno abbondantemente i 20°. Come anticipato nei bollettini delle scorse ore, a partire dalla giornata di domani avremo una situazione meteo all’insegna della stabilità. Anche se nelle ore del mattino una perturbazione Nordeuropea sfiorerà l’Italia, portando qualche nuvola di passaggio soprattutto al Nord. Migliore la situazione anche in modo netto al Centro ed al Sud. Di seguito i dettagli con aggiornamenti dalle regioni.

Al Nord il cielo si presenterà spesso molto nuvoloso o anche coperto. Le precipitazioni previste riguarderanno principalmente i settori alpini dove assumeranno carattere nevoso a quote superiori ai 1700 metri. Piovaschi isolati pure in Liguria. Venti meridionali. Valori massimi attesi tra i 14 di Trieste e i 19-20 di Bologna e Bolzano.

Al Centro giornata soleggiata su tutte le regioni, con la mattinata che presenterà i caratteri della primavera ed un cielo coperto solo sulla Toscana sul Lazio e sulla Sardegna. Questa piccola perturbazione sull’area tirrenica del paese non durerà per molte ore. Infatti sin dal pomeriggio i miglioramenti riporteranno la situazione su valori primaverili, con soleggiate su tutte le aree, dorsale appenninica inclusa. Valori massimi compresi tra i 15° previsti a L’Aquila ed i 19° di Firenze.

Sulle regioni del Sud la giornata trascorrerà tra soleggiate e qualche nuvola soprattutto sulle aree interne. Ma nel complesso il bollettino meteo resterà positivo anche nelle regioni che nelle scorse ore hanno fatto registrare qualche piccolo addensamento. Situazione di bel tempo che si avrà anche nella giornata di domenica. Temperature stabili e valori massimi registrati a Bari con 19°. Venti deboli e mari poco mossi garantiranno i collegamenti con le isole minori senza alcun problema.

Nei prossimi bollettini gli aggiornamenti meteo sulla giornata di domenica e sulla situazione della prossima settimana. Che darà solo buone notizie.