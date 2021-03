Meteo oggi giovedì 25 marzo: arriva la primavera, temperature in aumento

Meteo oggi giovedì 25 marzo: la primavera comincia a dare i primi e consistenti segnali di stabilità in tutto il paese. Valori in aumento

La giornata di oggi può rappresentare quella della prima svolta verso la primavera e l’addio all’inverno. Infatti nelle prossime ore avremo una situazione in netto miglioramento rispetto alle ultime ore in tutte le regioni. Il bollettino meteo regalerà notizie importanti al Nord ed al Centro, qualche piccola insidia invece resterà ancora al Sud. Ma nel complesso potremo parlare della prima giornata dai caratteri nettamente primaverili, con l’aumento delle temperature che risulterà evidente dalle prime ore del mattino. Di seguito gli aggiornamenti dettagliati su quello che resterà lo scenario meteo delle prossime ore.

Al Nord il bollettino meteo regalerà sprazzi ampi di primavera, con soleggiate su tutte le regioni ad eccezione della Liguria che soprattutto nelle prime ore del mattino farà registrare qualche addensamento. Ma la giornata resterà asciutta ovunque, con temperature in aumento rispetto a quelle delle ultime 24 ore, con cali in serata e nella notte. Sui rilievi alpini i miglioramenti appariranno evidenti, con la neve caduta nei giorni scorsi che rimarrà solo nelle aree superiori ai mille metri. Termometro che farà registrare i valori massimi a Bolzano con 22°. Venti deboli e mari poco mossi a completamento dello scenario di questo giovedì di anticipo di primavera.

Al Centro bollettino meteo all’insegna della stabilità. Le prossime ore faranno registrare dei netti miglioramenti che ci porteranno scenari primaverili attesi da giorni. Le temperature, in aumento ovunque, permetteranno di trascorrere qualche ora all’aperto dopo giorni di pioggia e freddo. Tracce di neve ancora visibili sulla dorsale appenninica, ma nel complesso la giornata non presenterà particolari criticità soprattutto sulle aree di pianura. Dove le soleggiate e le temperature miti consentiranno di guardare ai prossimi giorni ancora con maggiore ottimismo. Tempo bello anche in Sardegna, e valori massimi toccati proprio a Cagliari con 19°.

Al Sud bollettino meteo in miglioramento in tante regioni. Anche se con minore intensità rispetto alle altre aree del paese, anche qui si avvertirà l’arrivo della primavera. Eccezioni negative rappresentate dagli addensamenti in Sicilia Basilicata Puglie e Calabria, ma nel complesso la giornata resterà asciutta. Temperature in lieve aumento anche nelle aree interne e valori massimi toccati a Palermo e Napoli con 18°.