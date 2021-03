Meteo domani venerdì 26 marzo: weekend delle Palme tra sole e qualche pioggia

Meteo domani venerdì 26 marzo: ci avviamo verso il weekend delle palme con tempo stabile e soleggiate, ma non in tutte le regioni

Ci avviamo verso il fine settimana delle Palme con uno scenario meteo all’insegna della stabilità. Anche se non mancheranno le eccezioni che riguarderanno piogge e perturbazioni sparse su tutto il territorio. Nel complesso la situazione resterà tranquilla, con le temperature che rimarranno stabili rispetto a quelle in rialzo delle ultime 24 ore e primavera che riscalda i motori in vista della prossima settimana che sarà caratterizzata da miglioramenti anche con valori record superiori ad i 22°. Ma limitiamoci al momento allo scenario previsto per la giornata di domani, rinviando ai prossimi bollettini per i dettagli della due giorni delle Palme. Le prossime ore resteranno caratterizzate da una pressione moderata e da venti umidi che porteranno delle piogge inattese in alcune regioni. Al Nord cielo grigio e possibili rovesci sulla Liguria, in particolar modo sulle provincia di La Spezia. Nuvole sparse anche sul Piemonte ma nel complesso la giornata resterà asciutta sulla gran parte delle regioni. Valori massimi previsti ancora una volta a Bolzano con 21°.

Al Centro bollettino meteo che rispecchierà sostanzialmente quello delle scorse 24 ore. Con i miglioramenti sensibili che continueranno a dare la sensazione di arrivo della primavera soprattutto per l’aumento delle temperature in particolar modo nelle aree costiere. Nuvole sulla Toscana, in particolar modo nell’area di confine con la Liguria. Per il resto non ci sono particolari criticità da segnalare, con piovaschi possibili nella provincia di Massa Carrara. Miglioramenti anche sulla dorsale appenninica, venti deboli e mari poco mossi a completamento del quadro della giornata. Temperature stabili e valori massimi che si registreranno a Cagliari con 18°. Al Sud la giornata di domani presenterà tutti i caratteri della primavera, con temperature in aumento e soleggiate sparse in tutte le regioni. Nessuna pioggia prevista, miglioramenti anche nelle aree interne dove cieli limpidi si alterneranno a qualche possibile addensamento soprattutto nelle ore pomeridiane. Venti deboli a mari poco mossi o calmi garantiranno i collegamenti con le isole minori. Temperature massime previste sia a Napoli che a Palermo con 17°.