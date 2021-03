Meteo oggi mercoledì 24 marzo: anticipo di primavera, con picchi fino a 20°

Meteo oggi mercoledì 24 marzo: inverno che si appresta a lasciare spazio alla primavera che farà il suo arrivo con un leggero ritardo rispetto alle previsioni

Inverno con le ore contate sull’Italia, e bollettino meteo previsto per la giornata di oggi che fa finalmente registrare i miglioramenti attesi da tempo. Dopo la fase finale della cattiva stagione infatti su gran parte dell’Italia si assiste ad un cambiamento di rotta che comincerà oggi e continuerà nei prossimi giorni. Saranno due gli aspetti cruciali: il primo è rappresentato dalla riduzione sensibile delle piogge. Il secondo quello dell’aumento delle temperature su tutto il territorio. Sia al Nord che al Centro ed al Sud infatti avremo una giornata prevalentemente asciutta. La neve rimarrà sui rilievi alpini e sulla dorsale appenninica, con possibili rovesci anche a carattere temporalesco nelle ore più fredde. Al Nord lo scenario rimarrà positivo, con il bollettino meteo che farà registrare soleggiate sparse sull’intero arco occidentale. Miglioramenti anche su quello orientale. Temperature in aumento e valori massimi registrati a Trento con 19°. Possibili nebbie mattutine nell’area della Val Padana e in Lombardia.

Anche sulle regioni del Centro il miglioramento apparirà sensibile rispetto alle giornate scorse. Piogge in netto calo e soleggiate anche sul versante tirreno maggiormente martoriato dalle perturbazioni registrare anche ad inizio settimana scorsa. Coda dell’inverno in esaurimento e belle notizie anche dalle regioni interne. Qui piccoli addensamenti e possibilità di neve sulla dorsale appenninica ma bollettino meteo meno critico rispetto alle scorse ore. Temperature in aumento e valori massimi registrati a Firenze con 18°. Meno netto il miglioramento che si registrerà nelle regioni meridionali. Con addensamenti su alcune aree della Puglia e della Calabria. Venti deboli e mari poco mossi a completare uno scenario che vedrà neve sui rilievi e temperature in aumento, anche se non di molto rispetto al resto dell’Italia. Infatti i valori massimi si registreranno a Palermo con 15°. Nei prossimi giorni la situazione resterà in aumento con la primavera che si farà spazio con ulteriore insistenza. Nessuna criticità per i collegamenti con le isole minori. Ulteriori aggiornamenti nei prossimi bollettini con la situazione della settimana.