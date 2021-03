Meteo domani giovedì 25 marzo: finalmente la primavera, con punte anche di 21°

Meteo domani giovedì 25 marzo: l’inverno sta lasciando rapidamente la penisola, con la giornata di domani che porterà altre buone notizie

La giornata di domani ci porterà ancora buone notizie in ambito meteo. Con l’inverno che velocemente abbandonerà il paese che si avvierà finalmente verso la primavera. Coda della cattiva stagione solo sui rilievi alpini ed in qualche regione del Centro Nord. Sud soleggiato con annuvolamenti possibili nel pomeriggio. Venti deboli e mari poco mossi, temperature in aumento. Diamo uno sguardo nel dettaglio alla situazione prevista per le prossime 24 ore con i nostri aggiornamenti dalle regioni.

Al Nord condizioni di bel tempo sulla gran parte delle regioni e bollettino meteo che non presenterà grosse criticità sia sul versante occidentale che in quello orientale. Piccoli addensamenti sulla Liguria, ma nel complesso anche domani la giornata resterà asciutta. Nessuna precipitazione da registrare, venti in diminuzione e mari poco mossi o calmi. Temperature in rialzo e valori massimi registrati a Bolzano con picchi di 22°.

Al Centro possibile leggera nuvolosità dalle prime ore del mattino sulla Toscana e sulle Marche, sul resto delle regioni il bollettino meteo regalerà stabilità e sole. Con l’aumento delle temperature che resta imponente e riporta la primavera al centro dell’attenzione seppure con qualche giorno di ritardo. Nel pomeriggio scenario soleggiato ovunque, con piccoli cali di temperature solo nelle ore notturne. In miglioramento la situazione anche sui rilievi. I valori massimi varieranno dai 12° previsti a Campobasso ed i 19° di Cagliari. Anche la Sardegna rimarrà asciutta e soleggiata per tutta la giornata.

Al Sud scenario meteo positivo anche nelle regioni dove fino ad oggi il tempo è stato instabile, seppur in graduale miglioramento. Piccoli addensamenti previsti sulla Puglie e la Calabria, con interessamenti anche per Sicilia e Basilicata. Nel complesso anche sul versante meridionale la giornata rimarrà asciutta, con i valori massimi che toccheranno le punte massime a Palermo e Napoli con 17°. Mari poco mossi o calmi e venti deboli permetteranno i collegamenti con le isole minori senza alcun tipo di problema.

Nei prossimi bollettini gli ulteriori aggiornamenti sulla situazione ed il tempo previsto anche nel fine settimana.