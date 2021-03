Vittorio Sgarbi, drammatica confessione in tv: “Ho avuto il covid… e ho un cancro”

Vittorio Sgarbi rivela di aver avuto il Covid e di combattere contro un cancro ai testicoli. Ecco tutti i dettagli della confessione del critico d’arte.

“Ho un tumore alle palle” con il suo solito tono irriverente, crudo e anticonformista Vittorio Sgarbi racconta durante una intervista in tv di stare lottando contro il cancro. Una notizia che ha lasciato tutti senza parole. Sgarbi ha deciso di rivelare al pubblico i dettagli della malattia anche in una recente intervista al Corriere della Sera. Dopo alcuni controlli alla prostata il suo medico si è accorto che qualcosa non andava e la diagnosi è stata improvvisa e molto grave: cancro ai testicoli. Nonostante la brutta diagnosi Vittorio Sgarbi ha dichiarato di essere sereno e pronto a lottare contro la malattia. Il tumore fortunatamente è circoscritto e senza metastasi e le possibilità di una veloce guarigione sono molte. Ma non è tutto: Sgarbi ha rivelato anche che in seguito agli esami svolti per il tumore è risultato che avesse gli anticorpi da Covid 19.

LEGGI ANCHE > NINA MORIC ROMPE IL SILENZIO SU FABRIZIO CORONA E SVELA UN RETROSCENA

Il giornalista quindi avrebbe contratto il virus in maniera asintomatica probabilmente il dicembre scorso. In quel periodo sia il suo autista che la sua assistente erano risultati positivi. Sgarbi però ci tiene ad esortare i medici a non concentrarsi solo sulla pandemia con il rischio di trascurare tutti i malati di altre patologie più gravi: “Non c’è solo il Covid al mondo. Io ho avuto il Covid e ne sono uscito, e ho un cancro alle p**le e non ne sono ancora uscito. Certo che li ringraziamo i medici, ma per tutte le malattie” ha concluso.

LEGGI ANCHE > ANGELINA JOLIE ACCUSA BRAD PITT DI VIOLENZE E PORTA I FIGLI A TESTIMONIARE IN TRIBUNALE

Nonostante la malattia Vittorio Sgarbi non ha ridotto la sua attività lavorativa continuando la sua professione con determinazione. Il critico inoltre ha recentemente annunciato di essersi candidato come sindaco di Roma. E noi gli facciamo i nostri migliori auguri per una pronta guarigione. Forza Vittorio!