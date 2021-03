Meteo oggi domenica 21 marzo: temporali e neve, la primavera si fa attendere

Meteo oggi domenica 21 marzo: continua il maltempo in alcune regioni, con freddo e temporali che faranno attendere ancora la primavera

La primavera può attendere. Infatti nel giorno che sancirebbe l’arrivo della “mezza stagione” è l’inverno che mostra ancora la sua parte finale. Con freddo e piogge protagoniste dell’ultimo giorno di questa settimana che si conclude con un bollettino meteo in linea con quelli delle ore precedenti. Situazioni delicate al Centro Sud, con lo scenario peggiore che evidenzierà soprattutto nelle regioni meridionali piogge e temporali, ma anche nevicate sui rilievi. Sicilia bagnata e fredda, maltempo anche in Basilicata e Calabria. Soleggiate al Nord ma con temperature comunque rigide, instabilità al Centro. Insomma, quella di oggi resterà una giornata all’insegna del maltempo diffuso, con il freddo protagonista. Ma diamo uno sguardo nel dettaglio alla situazione meteo con gli aggiornamenti dalle regioni.

Al Nord sole protagonista e soprattutto nella prima parte della mattinata. Piccoli peggioramenti nel pomeriggio, ma nel complesso la giornata resterà asciutta sulla gran parte delle regioni sia occidentali che orientali. Nevicate anche copiose sui rilievi ma anche nelle aree di collina. Temperature stabili rispetto alle ultime 24 ore, con i valori massimi che si registreranno a Bolzano con 15°.

Al Centro bollettino meteo caratterizzato dall’instabilità su gran parte delle regioni fino a sera. Possibili piogge anche a carattere temporalesco previsti su Molise Marche ed Abruzzo sia nelle al mattino che nelle ore del pomeriggio, ulteriori peggioramenti sulle aree interne con nevicate sulla dorsale appenninica. Temperature che si manterranno anche per la giornata di oggi in calo e valori massimi compresi tra i 5° di L’Aquila ed i 13° di Cagliari.

Al Sud la situazione meteo peggiore rispetto al resto d’Italia. Piogge e temporali possibili su Calabria e Basilicata, ma maltempo previsto soprattutto sulla Sicilia che farà registrare anche un crollo delle temperature. Addensamenti e rovesci diffusi anche nelle aree interne della Campania. Temperature in calo soprattutto nelle ore mattutine e serali. Valori massimi previsti a Palermo con 13°. Non agevoli in particolare i collegamenti con le isole minori per il mare molto mosso, soprattutto il Canale di Sicilia.

Nei prossimi bollettini la situazione prevista per la settimana prossima.