Meteo oggi venerdì 19 marzo: temporali e freddo intenso su molte regioni

Meteo oggi venerdì 19 marzo: nuovi temporali e freddo intenso su gran parte dell’Italia. Neve sui rilievi alpini. Tutti i dettagli

La giornata di oggi non presenterà uno scenario meteo rassicurante. Con piogge e maltempo diffuso in vaste aree della penisola. Maltempo e freddo ancora in azione, con le nevicate a rendere ancora intenso l’inverno che sta vivendo in queste ore la parte finale prima di cedere il posto alla tanto attesa primavera. Le perturbazioni maggiori riguarderanno sia l’Italia Centrale che le due isole maggiori. Nevicate sui rilievi alpini e lungo la dorsale appenninica. Nelle prossime ore le temperature si manterranno basse in tutte le regioni, e media stagionale più o meno rispettata per il periodo dell’anno. Di seguito gli aggiornamenti dettagliati sul tempo previsto del primo giorno del fine settimana.

Al Nord poche le criticità da segnalare. Tempo stabile rispetto alle ultime 24 ore e bollettino meteo che farà registrare qualche annuvolamento sui rilievi alpini e sull’area appenninica. Nevicate possibili sui mille metri, cielo grigio nelle aree interne, timide soleggiate sulle coste. Temperature stazionarie in una giornata nel complesso asciutta. Valori massimi che si toccheranno a Bologna con 11°.

Al Centro Italia bollettino meteo abbastanza critico, con lo scenario maggiormente pesante rispetto a quello delle altre aree del paese. Mattinata abbastanza tranquilla, poi il peggioramento che si avvertirà particolarmente sulla Sardegna e sul Lazio con interessamenti sulle Marche e sull’Umbria. Qui piogge anche a carattere temporalesco e tempo brutto fino a sera. Temperature in calo e valori massimi che si toccheranno a Firenze con 13°.

Al Sud situazione abbastanza tranquilla e bollettino meteo privo di particolari criticità. Soleggiate su Puglia e Basilicata, maltempo in Campania e Calabria. Anche se sarà la Sicilia che farà registrare i peggioramenti maggiori con temporali sparsi per tutta la giornata. Temperature in calo e neve possibile sui rilievi. Valori massimi registrati a Palermo con 15°. A causa dei mari particolarmente mossi, i collegamenti con le isole minori della Campania e della Sicilia non saranno agevoli.