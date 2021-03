Meteo domani sabato 20 marzo: rovesci forte freddo e neve anche in pianura

Meteo domani sabato 20 marzo: weekend condizionato sia dalle temperature in crollo ma anche da piogge e nevicate a bassa quota

La giornata di oggi resta critica, con un bollettino meteo che mostra un Italia a due facce. Centro Nord caratterizzato da bel tempo e soleggiate, Centro Sud invece investito dalla morsa del maltempo. Un vortice ciclonico investirà tutta l’area tirrenica della penisola, con crollo delle temperature e possibili nevicate anche a bassa quota. Anche nelle aree interne la situazione non sarà delle migliori, con le nevicate che renderanno la giornata difficile in molte regioni. Ma diamo uno sguardo nel dettaglio alle previsioni per domani, con gli ultimi aggiornamenti.

Al Nord tempo instabile dalle prime ore del mattino, ma nel complesso la giornata resterà migliore rispetto a quella delle altre aree dell’Italia. Piogge previste sui rilievi alpini con possibili nevicate al di sopra dei 1000 metri. Venti di Bora soffieranno fino a sera a rendere particolarmente fredda la giornata. Temperature in crollo e valori massimi previsti a Milano con 12°.

Al Centro situazione critica soprattutto nell’area tirrenica. Con cielo grigio su vaste aree, a cominciare dalle Marche l’Abruzzo il Molise e la Sardegna. Temperature in crollo e neve prevista sui rilievi ma anche in pianura. Crollo delle temperature e valori massimi che varieranno tra i 4° di Campobasso ed i 15° di Roma. Tempo instabile che rimarrà fino a sera e che si prolungherà anche nella giornata di domenica con piogge e freddo gelido per gran parte della giornata.

Al Sud tempo critico sulla gran parte delle regioni e bollettino non positivo. Peggioramenti previsti rispetto alle ultime 24 ore in tutte le aree. Possibili nevicate non solo sui rilievi ma anche nelle aree collinari. Temperature in forte calo in questo fine settimana che rappresenta la parte finale dell’inverno. Valori massimi registrati a Palermo con 13°. Mari mossi e possibili criticità rilevate nei collegamenti con le isole minori della Campania e della Sicilia.

Anche nella giornata di domenica 21 marzo le previsioni meteo non regaleranno particolari buone notizie. Ma per la situazione dei prossimi giorni rinviamo ai prossimi ed aggiornati bollettini. In vista dell’arrivo della primavera, ci sarà ancora da aspettare qualche giorno.