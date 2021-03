Meteo oggi mercoledì 17 marzo: peggioramenti in alcune regioni, torna la neve

Meteo oggi mercoledì 17 marzo: peggioramenti in alcune regioni sia del Nord che del Centro Sud. E ritorna la neve non solo sui rilievi

La giornata di oggi presenta uno scenario meteo abbastanza pesante per alcune regioni. L’ondata di maltempo infatti non ha ancora esaurito il suo percorso nel nostro paese, e fine dell’inverno che ci farà ancora attendere qualche giorno prima di lasciare spazio alla primavera. Le temperature anche nelle prossime ore si manterranno basse, e nevicate ancora presenti non solo sui rilievi. Nel complesso possiamo parlare di giornata asciutta e di soleggiate sparse che troveranno spazio nell’arco della giornata anche nelle regioni settentrionali. Ma andiamo a dare uno sguardo nel dettaglio sulla situazione delle prossime ore con aggiornamenti dalle regioni.

Sulle regioni del Nord bollettino meteo abbastanza stabile rispetto alle ultime 24 ore. Cielo coperto su Liguria e Piemonte, con piogge sparse nelle prime ore del mattino. Neve presente sui rilievi alpini e sulle aree collinari, a conferma della permanenza dell’inverno che sta vivendo la sua parte finale in questi giorni. Sul resto delle regioni resteranno le soleggiate, con le temperature che si manterranno in calo. Valori massimi registrati a Bologna con 13°.

Al Centro lo scenario meteo non mostrerà particolari criticità. Neve sui rilievi e temperature rigide sia durante la giornata che nelle ore notturne. Venti di Bora soprattutto in serata confermeranno le temperature rigide. Piogge in Sardegna con interessamenti sull’area tirrenica. Valori massimi registrati a Cagliari con 14°.

Sulle regioni del Sud situazione abbastanza tranquilla. Bollettino meteo senza particolari criticità e soleggiate sparse sulla gran parte delle regioni. Possibili piogge in Campania Calabria e Basilicata durante la mattinata. Anche sull’area meridionale si assisterà ad un sensibile abbassamento delle temperature. Valori massimi registrati ancora una volta a Palermo con 15°. Nessuna problematica per i collegamenti con le isole minori.

Freddo intenso che ci accompagnerà anche nei prossimi giorni, con la coda dell’inverno che vivrà il suo punto massimo nella terza settimana di questo mese di marzo. In attesa di una primavera che non sembra poi essere così lontana. Ulteriori aggiornamenti, anche sul tempo previsto per il fine settimana nei prossimi bollettini.