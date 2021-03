Giulia De Lellis, la polemica sulle donne curvy: ha dovuto chiedere scusa

Spunta un video di Giulia De Lellis ospite a Pomeriggio Cinque mentre pronuncia frasi discriminatorie contro le donne in carne. Ecco cos’è successo e come ha reagito l’influencer.

Nuova bufera su Giulia De Lellis. L’influencer di Pomezia ha dovuto scusarsi con i suoi followers per alcune frasi pronunciate durante una vecchia puntata del programma Pomeriggio Cinque, dove criticava aspramente le donne con qualche chilo in più. La De Lellis all’epoca aveva raccontato di non trovare belli i corpi rotondi e di essere sconcertata dalle donne con le cosce quattro volte più grosse delle sue. Insomma un pensiero decisamente discriminatorio, con una forte tendenza al body shaming. Il video della curiosa intervista a Giulia De Lellis, nonostante fosse stato mandato in onda diversi anni fa, è diventato virale nelle ultime ore e ovviamente non sono mancate le critiche. L’ex corteggiatrice ha deciso di chiarire la situazione prendendosi le sue responsabilità e pubblicando un video nel quale spiega il suo punto di vista. Per prima cosa però ha voluto mostrare dei messaggi di odio ricevuti da alcuni followers.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Giulia (@giuliadelellis103)

Come spesso accade sul web gli hater hanno riversato tutto il loro odio usando termini pesanti e decisamente scioccanti, arrivando ad augurarle la morte. Giulia ha condannato il comportamento di questi leoni da tastiera ma si è anche presa le sue responsabilità per le frasi dette. Riconosce di aver usato parole inadeguate e chiede scusa a tutte le persone che si sono sentite ferite e offese. All’epoca aveva solo 20 anni e data la sua giovane età aveva pensieri e comportamenti immaturi. Oggi, racconta la De Lellis, è maturata e ha imparato ad esprimersi e ragionare maggiormente sulle cose.

LEGGI ANCHE > HO RISCHIATO DI FINIRE SULLA SEDIA A ROTELLE: IL DRAMMATICO RACCONTO DI STEFANO TACCONI

La 25enne ricorda inoltre che da anni sostiene le donne ricordandogli spesso che non devono mai sentirsi inadeguate. Il web si è diviso: c’è chi ha perdonato lo scivolone dell’influencer e chi invece nonostante le scuse continua a condannarla. E voi da che parte state?