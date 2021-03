Elettra Lamborghini, la grave perdita: “Non ho pace in questo periodo”

Elettra Lamborghini annuncia la morte del suo caro amico a quattro zampe e ammette le difficoltà che sta affrontando in questo periodo

E’ un momento davvero molto particolare e triste per Elettra Lamborghini. La ricca ereditiera ha appena annunciato sul suo account Instagram di aver subito l’ennesimo lutto e che questo periodo è diventato per lei davvero troppo pesante. Solo qualche mese fa è venuto a mancare il suo cavallo, ora invece il proprio cane. Elettra è molto legata ai suoi animali e poi si sa chi li ama li considera sempre parte della famiglia. Con un post commovente, l’opinionista ha voluto salutare così il suo caro amico…

Morto il cane di Elettra Lamborghini

La notizia è di pochi istanti fa. Elettra Lamborghini ha annunciato la morte del suo cagnolino. Un triste evento che si aggiunge a tanti altri come la morte del suo cavallo qualche mese fa. Ricordiamo, inoltre, che da circa una settimana Elettra è attualmente positiva al Covid-19, motivo per cui non ha potuto presentarsi a L‘Isola dei famosi nel ruolo di opinionista.

Pochi sanno che la regina del twerk è in possesso di trenta cani, 4 chihuahua e 5 cavalli, che va a trovare ogni settimana nel suo maneggio. Purtroppo uno di questi che aveva a casa è venuto a mancare: “Non ho pace in questo periodo, è morto il mio cane. Chiunque tu sia smettila di mandarmele dietro”.

Il difficile periodo della ricca ereditiera

Non è un periodo facile per Elettra Lamborghini. Nelle ultime settimane non sta affatto bene e lo ha confermato anche nel suo ultimo messaggio postato su Ig. Due settimane fa, prima dell’ospitata a Domenica In, nel salotto della Venier, la ricca ereditiera ha accusato dei forti dolori alla spalla tanto che ha dovuto lasciare lo studio.

Poi nei giorni seguenti la positività al Covid che l’ha costretta a rimandare il debutto da opinionista a l’Isola dei famosi. Infatti, durante la diretta di lunedì sera è stata in collegamento da casa e nonostante le ciabattine, con il suo abito è riuscita ad incantare tutti.