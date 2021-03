Meteo domani mercoledì 17 marzo: tempo in peggioramento, e torna la neve

Meteo domani mercoledì 17 marzo: nuovi peggioramenti in arrivo, con piogge e nevicate non solo sui rilievi. La situazione

La giornata di domani mercoledì 17 marzo tempo in peggioramento in molte regioni. Anche se la mattinata regalerà qualche illusione di bel tempo, con soleggiate sparse su vaste aree da Nord a Sud, con il trascorrere delle ore il freddo intenso, ma anche il maltempo caratterizzeranno il bollettino. La neve resterà protagonista sui rilievi e sulle aree collinari. Aria gelida anche nelle principali città settentrionali, nonostante il sole. Rovesci anche a carattere temporaleschi sulla Sardegna ed sulle aree tirreniche. Aria gelida anche nelle regioni meridionali. Ma diamo uno sguardo nel dettaglio alle previsioni per il tempo nelle prossime 24 ore.

Come sempre la nostra analisi comincia dal Nord. Il bollettino meteo qui non regalerà grosse sorprese rispetto alle ultime 24 ore. Cielo nuvoloso sull’area occidentale con precipitazioni in Liguria e Piemonte. Sui rilievi alpini e nelle aree di confine neve anche copiosa, sole nelle restanti regioni. Temperature ancora in crollo e valori massimi toccati a Bologna con 13°.

Al Centro bollettino meteo all’insegna della stabilità, ma con temperature basse e nevicate sui rilievi. Dorsale appenninica ancora caratterizzata da neve e possibili grandinate. Clima rigido e venti di Bora nelle aree interne. Piogge forti in Sardegna a partire dal pomeriggio, tempo nuvoloso sulle aree tirreniche ma giornata sostanzialmente asciutta. Valori massimi registrati a Cagliari con 14°.

Al Sud scenario meteo abbastanza tranquillo. Soleggiate intense a partire dalle prime ore del mattino, poi piccoli addensamenti e rovesci sparsi sulla Campania e sulla Calabria. Piccole perturbazione in Basilicata. Sulle restanti regioni tempo asciutto ma clima più fresco rispetto alle ultime 24 ore. Possibili nevicate sui rilievi nella notte. Valori massimi toccati a Palermo con 15°. Nessuna criticità da segnalare per i collegamenti con le isole minori della Campania e della Sicilia.

Neve e pioggia protagonista anche nella giornata di giovedì, con la settimana che si conferma abbastanza critica soprattutto per il ritorno dell’inverno che non vuole lasciarci e fare definitivamente spazio alla primavera. Ma per il tempo previsto nei prossimi giorni rinviamo ai prossimi bollettini aggiornati in tutte le regioni.