Meteo oggi lunedì 15 marzo: torna l’inverno con nevicate a bassa quota – La settimana

Meteo oggi lunedì 15 marzo: comincia nel segno dell’inverno la nuova settimana, con vento temporali e nevicate anche a bassa quota

La terza settimana del mese di marzo non comincia nel migliore dei modi per quel che concerne la situazione meteo. Lo scenario resta quello dei giorni scorsi, con ulteriori peggioramenti che annunciano la coda dell’inverno. Ci sarà da attendere ancora un po’ prima dell’arrivo della primavera. Già nella giornata di oggi infatti assisteremo ad un ulteriore intensificazione del maltempo su gran parte delle regioni. Con le temperature in ribasso e temporali sparsi. Protagonisti anche i venti forti di Maestrale sia nelle regioni del Nord che in quelle del Centro Sud. Nevicate sui rilievi alpini e dorsale appenninica, piogge anche a carattere temporalesco invece su Calabria Puglia e Sicilia. Nebbie grandine e gelate mattutine in Val Padana, cielo nuvoloso ma tempo asciutto sulle restanti regioni. Nella giornata di martedì 16 la perturbazione investirà maggiormente le regioni del Sud, con il maltempo che si sposterà sulle aree tirreniche (Lazio e Campania) ma anche su quelle interne (Molise e Basilicata) senza risparmiare Puglie e Calabria. Scenario che rimarrà sostanzialmente identico anche nella giornata di mercoledì 17, con la perturbazione che si sposterà sulle due isole maggiori virando verso Sud.

Dalla giornata di giovedì 18 previsto un ulteriore peggioramento meteo, con l’inverno che mostrerà la sua intensità finale su tante regioni. Temporali sulla Sicilia, ma il maltempo risalirà velocemente lo stivale con il nuovo vortice che porterà nuovamente nevicate anche a bassa quota e temperature rigide. Particolarmente critica la situazione al Nordest. Arriviamo così al weekend, che sarà caratterizzato dal maltempo e dalla pioggia sin dalla giornata di venerdì 19. Un ciclone invernale si abbatterà sul Nord con temperature fredde e nevicate, e con temporali e nubifragi al Centro Sud. Termometro che scenderà rapidamente vicino allo zero su tutta la penisola, isole maggiori comprese. Anche la giornata di sabato 20 ricalcherà quella delle precedenti, mentre un sensibile miglioramento arriverà per la domenica. Giornata che potrebbe segnare finalmente il primo passo verso l’attesa primavera. Cancellando gradualmente la fase finale dell’inverno. Ma per ulteriori aggiornamenti rinviamo ai prossimi bollettini meteo.