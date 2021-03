Belen Rodriguez, incidente hot a C’é Posta per Te: ecco cosa è successo

Belen Rodriguez ospite a C’é Posta per Te si presenta con un abito troppo trasparente e mostra più del dovuto. Ecco cos’è successo nella puntata di sabato 5 marzo.

Belen Rodriguez imbarazza il pubblico di C’é Posta per Te, con un look decisamente sopra le righe. La showgirl argentina è stata ospite dell’ultima puntata del programma condotto da Maria De Filippi andato in onda su Canale 5 sabato 13 marzo. La bella modella è stata invitata da Luciana Litizzetto e dalla padrona di casa, che speravano di ricevere qualche suggerimento su come sedurre un uomo più giovane. Belen e il compagno Antonino Spinalbese hanno infatti ben 10 anni di differenza e la Litizzetto voleva carpire i trucchi per accaparrarsi un uomo così giovane e bello. Appena Belen è entrata in studio è stato chiaro come riesca a far innamorare così tanti uomini. Bella e raggiante come non mai, in attesa del secondo figlio da cinque mesi, solo con il look ha svelato i suoi trucchi di seduzione.

Belen indossava un casto abito di seta rosa che le copriva il décolleté, le spalle e le braccia ma era impossibile non notare un particolare molto piccante. Il tessuto del vestito era molto sottile e si notava in modo palese che non portasse il reggiseno. Ovviamente non è mancato il commento ironico della Litizzetto: “Ti faccio i complimenti per questo vestito di pelle di salsiccia. Lei non ha un seno, ha i capezzoli sparati” ha esordito. Parole che hanno divertito Belen che ha subito spiegato di essersi accorta delle trasparenze del vestito ma dopo una breve riflessione ha deciso di fregarsene e di uscire con i capezzoli al vento: “Sai, c’ho riflettuto, ho provato con i copri capezzoli, ma non c’era verso e quindi li ho lasciati così liberi, in vista” ha concluso.

Un dettaglio che ha scatenato il pubblico a casa: molti hanno apprezzato lo spettacolo mentre per alcuni followers della argentina è stato un gesto non molto appropriato. E voi che cosa ne pensate? Sarebbe stato meglio un altro vestito?