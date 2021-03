Bari, non si accorge di nulla: fa retromarcia ed investe un bambino di 18 mesi. Era suo figlio

A Bari un uomo è in stato di choc dopo aver accidentalmente travolto il figlio con la sua automobile. A quanto pare, il padre stava facendo manovra con il mezzo.

A Bari la vita quotidiana di una famiglia proprietaria di un ristorante è stata funestata per sempre dalla tragedia che ha colpito il figlio di appena 18 mesi, un incidente fatale sul quale adesso stanno indagando le Forze dell’Ordine: il padre del piccolo avrebbe infatti travolto con l’auto il bambino accidentalmente. E’ successo sulla Sp1 all’altezza di Modugno, precisamente nel piazzale dove i clienti di un ristorante cinese parcheggiano le proprie automobili: protagonisti della tragedia, un uomo di origini cinesi residente a Bari – proprietario dell’esercizio commerciale. L’uomo stava effettuando una manovra nel piazzale con il suo veicolo quando si è verificato il dramma.

Facendo retromarcia con l’auto – ha raccontato l’uomo ai soccorritori – il gestore del ristorante non avrebbe visto suo figlio che si trovava nel piazzale e lo avrebbe colpito in pieno. Resosi subito conto dell’accaduto, l’uomo ha telefonato al 118 che ha inviato un’ambulanza: i tentativi di soccorrere sul posto il bambino si sono rivelati vani perchè le sue condizioni erano molto gravi, così l’ambulanza è partita alla volta dell’Ospedale Giovanni XXIII di Bari dove sfortunatamente, l’uomo ha perso suo figlio. I traumi riportati nell’incidente – spiegano i medici – erano troppo estesi e non c’è stato nulla da fare. Il padre del bimbo è ora sotto shock: sfortunatamente, incidenti simili che coinvolgono minori continuano ad avvenire con conseguenze inimmaginabili per i genitori. Adesso sulla vicenda indagano le Forze dell’Ordine che hanno disposto il sequestro della telecamera del locale che forse ha ripreso il dramma, permettendo agli agenti di visionarne la dinamica. Sul corpo del bambino non è stata disposta invece alcuna autopsia: il Pm incaricato delle indagini ha ritenuto tale processo inutile dal momento che è chiaro che a causarne la morte è stato l’impatto con l’automobile del padre.