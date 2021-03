Gabriel Garko è pronto a tornare sul set cinematografico e a breve lo rivedremo nei panni di un dottore

Negli ultimi giorni si è tornati a parlare di Gabriel Garko. L’attore, di recente, è stato convocato dalla Procura di Roma per il processo sulla morte dell’ex produttore Ares, Teodosio Losito. Poco fa, invece, ha sorpreso tutti con una splendida notizia che nessuno si aspettava. Garko ha annunciato il suo ritorno sul set e a breve lo rivedremo di nuovo in tv nei panni di un dottore… Vediamo insieme le ultime novità.

Gabriel Garko ritorna sul set

Dopo una lunghissima assenza dai riflettori e dal set, Gabriel Garko è pronto a rimettersi in gioco e tornare a recitare. E’ sempre stata una sua grande passione e possiamo dire che negli anni è riuscito a dimostrare a tutti il proprio talento. L’attore, viene ricordato particolarmente per aver vestito i panni di Tonio Fortebracci ne L’Onore e il Rispetto ma anche per il ruolo da protagonista ne Il Bello delle Donne.

Questi, ovviamente, solo alcuni dei più grandi successi del sex simbol di Zagarolo. Di recente, il modello è stato chiamato al Grande Fratello Vip e dopo tanto silenzio ha svelato il suo segreto di pulcinella. Per anni si è parlata di una sua presunta omosessualità, nascosta come lui stesso ha poi dichiarato, da tante storie finte create a tavolino solo per far parlare di se.

L’attore nei panni di un dottore

Oggi, Garko è una persona diversa e come ha specificato in una recente intervista da Barbara D’Urso non ha più bisogno di “nascondersi” e di nascondere soprattutto la sua relazione. Attualmente è fidanzato con un giovane ragazzo napoletano di nome Gaetano e tra i due tutto procede a gonfie vele.

Ma il vero colpo di scena riguarda la sua professione: Gabriel Garko è tornato a recitare. Una notizia che sicuramente renderà felici tutti suoi fan che ormai da troppi anni aspettavano questo momento. A rende nota l’indiscrezione lui stesso, attraverso un post su Instagram. Vestito da dottore, con un camice verde e lo sguardo rivolto verso il basso Gabriel chiede chi ha bisogno di farsi visitare. Ecco lo scatto in questione: